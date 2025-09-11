Bad Bunny excluye a Estados Unidos de su gira mundial por temor a redadas del ICE en sus conciertos

Bad Bunny ha revelado que excluyó a Estados Unidos de su próxima gira mundial debido a los temores de que, como destacado músico latino, sus fans pudieran ser sometidos a redadas de inmigración.

En una entrevista con la revista i-D, al tres veces ganador del Grammy le preguntaron si estaba omitiendo Estados Unidos "debido a la preocupación por las deportaciones masivas de latinos". "Sinceramente, sí", respondió. "Hubo muchas razones por las que no me presenté en EE.UU., y ninguna fue por odio, he actuado allí muchas veces. Todos los shows han sido exitosos. Todos han sido magníficos".

El artista de 31 años, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, dijo que las redadas sin precedentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en todo Estados Unidos desde que Donald Trump fue reelegido en 2024, con la agencia apuntando ahora a un mínimo de 3.000 arrestos diarios, fue un factor importante. "Pero estaba el tema de que el ICE podría estar fuera de mi concierto", dijo a i-D. "Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados".

Agregó que anteriormente había actuado muchas veces en EE.UU. y que los fans estadounidenses podrían verlo en su actual residencia en Puerto Rico, un territorio no incorporado de EE.UU. y donde nació y vive, antes de embarcarse en su gira global este noviembre.

La falta de fechas en EE.UU. en la gira, en apoyo de su sexto álbum, Debí Tirar Más Fotos, ha desatado especulaciones en las redes sociales desde que se anunció en mayo. Bad Bunny había dicho previamente que actuar en EE.UU. era "innecesario".

La decisión de Bad Bunny llega en medio de una creciente alarma en torno a los arrestos y deportaciones de ICE en EE.UU. El lunes, el Tribunal Supremo otorgó a los agentes federales el poder de detener a personas en Los Ángeles simplemente por hablar español o parecer latinos, una medida que según los defensores de la inmigración ha "legalizado efectivamente la discriminación racial".

En todo Estados Unidos, reuniones latinas han sido canceladas por temor a convertirse en objetivos de ICE. Entre los eventos cancelados están el Carnaval de Puebla en Filadelfia, una celebración cultural guatemalteca en Los Ángeles, congregaciones religiosas en San Bernardino y un festival del día de la independencia de Colombia en Kansas.

"Solo tienes que tener cierto aspecto y hablar cierto idioma y entonces estás en peligro", dijo el mes pasado a The Guardian Orlando Gutiérrez, organizador del festival.

La gira Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny comienza el 21 de noviembre en República Dominicana. El artista dará un total de 12 conciertos en Barcelona y Madrid entre mayo y junio de 2026.