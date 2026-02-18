Barack Obama confirma la existencia de extraterrestres: "Son reales, pero yo no los he visto"

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha generado un intenso debate en redes sociales tras afirmar la existencia de vida extraterrestre durante su participación en el pódcast de Brian Tyler Cohen. El político de 64 años respondió de manera contundente a la pregunta sobre si los extraterrestres son reales: "Son reales, pero no los he visto", declaró ante la sorpresa del entrevistador y la audiencia.

La conversación tuvo lugar en el programa del creador de contenido estadounidensey conocido por su orientación progresista y por haber sido el primer youtuber en entrevistar a Joe Biden en 2022. Durante el tramo final de la charla, Cohen sometió a Obama a una serie de preguntas rápidas, entre las cuales surgió la cuestión sobre los seres del espacio exterior. La respuesta del exdirigente no se hizo esperar, aunque posteriormente matizó sus palabras ante el revuelo generado.

Obama no tardó en desmentir algunas de las teorías más populares sobre el tema. "No los tienen retenidos en el Área 51", apuntó en relación con la famosa teoría que asegura que en esta instalación militar se custodian seres alienígenas. "No hay ninguna instalación subterránea", añadió, bromeando con quienes mantienen estas creencias al señalar que todo ello sería posible "a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos".

La aclaración posterior de Obama en redes sociales

Ante el impacto mediático de sus declaraciones, el expresidente utilizó su cuenta de Instagram para contextualizar sus palabras y evitar la propagación de interpretaciones erróneas. "Intentaba no cortar el ritmo del test rápido, pero ya que ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera", escribió en la red social.

En su mensaje, Obama explicó que se refería a una posibilidad estadística más que a una confirmación de contactos extraterrestres con la Tierra. "Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!", sentenció el político para intentar frenar nuevas teorías conspirativas.

El momento viral que desató el debate

Durante la entrevista, Obama reveló con tono jocoso que la primera pregunta que quiso que le respondieran tras jurar el cargo presidencial fue "dónde estaban los extraterrestres". Esta anécdota, sumada a su afirmación inicial, ha alimentado las especulaciones entre los seguidores de las teorías alternativas y los entusiastas del fenómeno OVNI.

El fragmento del pódcast se ha convertido en contenido viral en plataformas como TikTok, Twitter e Instagram, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas. Los usuarios han compartido el vídeo con interpretaciones diversas, desde quienes ven en las palabras de Obama una revelación histórica hasta quienes consideran que simplemente hacía referencia a probabilidades científicas.

¿Qué es el Área 51 y por qué genera tanto interés?

El Área 51 es una instalación militar estadounidense ubicada en el desierto de Nevada, oficialmente conocida como una base de operaciones secretas del ejército. Desde hace décadas, esta zona restringida ha sido el epicentro de numerosas teorías conspirativas que aseguran que el gobierno de Estados Unidos oculta evidencias de vida extraterrestre.

Las poblaciones cercanas a esta base militar han aprovechado la cultura popular para generar una industria turística millonaria. Tiendas de souvenirs, museos temáticos y tours especializados forman parte de un negocio que mueve considerables cantidades de dinero cada año en la región.

A lo largo de los años, supuestos testigos han afirmado haber estado dentro de la zona restringida, asegurando que en las instalaciones se guardarían cuerpos de extraterrestres, aunque nunca se ha podido confirmar ninguna de estas versiones. Las declaraciones de Obama contradicen estos testimonios históricos, aunque es probable que no sean suficientes para desmontar las creencias más arraigadas.

El impacto en la comunidad de teorías alternativas

Las palabras del expresidente han generado reacciones encontradas entre los defensores de las teorías conspirativas. Mientras algunos interpretan su afirmación inicial como una validación de sus creencias, otros ven en su aclaración posterior un intento de control de daños ante una declaración imprudente.

En Estados Unidos, la industria relacionada con el fenómeno extraterrestre mueve millones de dólares anuales a través de conferencias, documentales, libros y merchandising. Las declaraciones de figuras públicas de alto perfil como Obama suelen generar picos de interés en estos productos y servicios.

¿Existe vida extraterrestre según la ciencia?

La comunidad científica mantiene una postura cautelosa pero abierta sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. Proyectos como el SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) llevan décadas buscando señales de civilizaciones avanzadas en el cosmos sin resultados concluyentes hasta la fecha.

Los astrónomos señalan que, dado el tamaño del universo observable, la probabilidad estadística de que exista vida en otros planetas es considerablemente alta. Sin embargo, las enormes distancias cósmicas hacen improbable que civilizaciones extraterrestres hayan visitado nuestro planeta, tal como explicó Obama en su aclaración.

¿Ha habido otros presidentes que hablaran sobre extraterrestres?

Obama no es el primer mandatario estadounidense en abordar públicamente el tema extraterrestre. El expresidente Bill Clinton también comentó en varias ocasiones sobre su interés en los archivos relacionados con el Área 51 y los OVNIs durante su presidencia.

Más recientemente, Donald Trump afirmó haber recibido informes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados por parte de pilotos militares, aunque se mostró escéptico sobre su origen extraterrestre. Estas declaraciones de líderes políticos de alto nivel mantienen vivo el debate público sobre el fenómeno.

¿Qué son los fenómenos aéreos no identificados?

En 2021, el Pentágono publicó un informe oficial sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), término que ha reemplazado a OVNI en el vocabulario oficial. El documento reconocía la existencia de 144 avistamientos reportados por personal militar entre 2004 y 2021.

El informe concluía que la mayoría de estos fenómenos permanecían sin explicación, aunque no atribuía ninguno de ellos definitivamente a tecnología extraterrestre. Las posibles explicaciones incluían desechos aéreos, fenómenos atmosféricos naturales, programas clasificados del gobierno estadounidense o tecnología de adversarios extranjeros.

La reacción de Brian Tyler Cohen

El presentador del pódcast expresó su sorpresa ante la respuesta inicial de Obama, reconociendo que no esperaba una afirmación tan directa. Cohen, quien se ha consolidado como una voz influyente en el progresismo estadounidense digital, ha visto multiplicarse las visualizaciones de su programa tras este momento viral.

La entrevista completa abordaba temas políticos de actualidad, pero el fragmento sobre extraterrestres ha eclipsado el resto del contenido en términos de difusión mediática. Este episodio demuestra el persistente interés público en todo lo relacionado con la vida más allá de nuestro planeta, independientemente de las aclaraciones oficiales.