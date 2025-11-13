Cáritas reclama más vivienda social en España para reducir el riesgo de exclusión

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha alertado de que la vivienda es uno de los principales motores de la exclusión social en España, donde han contabilizado más de 3,5 millones de viviendas vacías, y ha demandado más vivienda social para intentar reducir el riesgo de pobreza.

Lo ha hecho este jueves en un desayuno informativo en el que ha explicado los principales datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España presentado la semana pasada por Cáritas en el que se advertía de que 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión social severa.

Bretón ha hecho hincapié en el proceso inédito de fragmentación social que atraviesa España, con una clase media que se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores, y ha dicho que la exclusión se alimenta de dos grandes motores: la vivienda y el empleo.

Un problema el de la vivienda que se da en toda España y en todos los núcleos poblacionales, ha dicho, pero con especial dureza en los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes, los hogares monoparentales y la población migrante.

"En Cáritas hemos contabilizado más de 3,5 millones de viviendas vacías, la ministra de Vivienda no se lo creía, pero la realidad es que hay una gran cantidad de vivienda vacía", ha subrayado Bretón, que ha reclamado la necesidad de construir más vivienda social.

"Hay que facilitar que nuestra población acceda a esa vivienda y que de alguna forma ese problema tan enorme que se ha suscitado en España se pueda resolver en algún momento, no de un día para otro, pero si con el esfuerzo de las administraciones, ha añadido.

Sobre la puesta en marcha de ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las rentas mínimas de inserción, Bretón ha valorado su eficacia y ha descartado un efecto desincentivador en quienes las reciben.

"Lo que hemos detectado es que esa parte de la población en peores condiciones no se rinde a la situación de vivir con ese mínimo vital, intentan encontrar un trabajo, buscar un sitio donde vivir, llevar a sus hijos a un colegio adecuado...", ha apostillado Bretón, que ha detallado que alrededor de un 70% de quienes reciben estos subsidios "quiere ser activo y generar riqueza".

El presidente de Cáritas se ha referido también a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de personas migrantes y ha lamentado que permanezca bloqueada en el Congreso por falta de mayoría parlamentaria para sacarla adelante.

"Necesitamos cuanto antes que se llegue a esa regularización de nuestros inmigrantes porque es fundamental que tengan papeles para vivir en plenitud en nuestra sociedad", ha concluido.