Detenida por dar una paliza a la maestra de su hijo de seis años

Una mujer ha sido detenida en Palma después de haber dado una paliza a la profesora de su hijo, de seis años, a la puerta del colegio del menor, situado en el centro de la ciudad balear. Al parecer, la presunta agresora señala que ya había denunciado en varias ocasiones que su hijo no quería ir al colegio porque su profesora le estaba pegando en la mano.

Según el testimonio de esta mujer, recogido por Espejo Público, fue a hablar con el colegio y no le hicieron caso. Por lo que decidió esperar a la maestra de su hijo en la puerta del colegio. Fue entonces cuando se produjo la agresión. Según el auto policial recogido, basado en testimonios de personas que presenciaron la escena, del que se ha hecho eco el programa presentado por Susana Griso, la maestra ha narrado que "de repente noté que alguien me cogía fuertemente por la espalda. Me giró y me empujó con mucha violencia. Me tiró al suelo y cuando yo estaba ahí tirada seguía pegándome. Yo me cubría como podía para apaciguar los golpes". Como consecuencia, la docente ha terminado en el hospital a causa de las lesiones que sufrió.

"Gracias a la intervención de un hombre que paseaba por allí dejó de pegarme y pude meterme en una peluquería de la misma calle. Me ayudó una de las trabajadoras y otro profesor que acudió en mi ayuda".

Niega los hechos

Sin embargo, la madre del menor niega esta versión. Dice que no tiene nada que ver y que actuó en defensa propia, siendo la profesora quien la agredió a ella.

En su declaración, la madre cuenta que dos días antes de los hechos había avisado al centro sobre los hechos, pero no recibió respuesta al respecto. Mantiene que a su hijo de seis años le pegaba su profesora.

La presunta agresora huyó pero fue localizada posteriormente por la Policía en las inmediaciones del colegio, quedando bajo arresto.