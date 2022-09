Novedades en el caso Esther López: ubican el coche de Óscar en el autolavado el día de la desaparición

Aunque el principal investigado por la desaparición y muerte de Esther López negó ante la jueza que ese día 13 lavara el coche, y que las fotografías que aparecen en el informe de la Guardia Civil correspondieran a su vehículo, ya que, en principio, no se aprecia quién lo conduce ni la matrícula y tampoco el color del coche, la jueza del caso, Soledad Ortega, ha recibido unas nuevas imágenes que han sido mejoradas por el departamento de Ingeniería de la Guardia Civil, y que la UCO considera una prueba de peso contra Óscar S.

Dichas imágenes están vinculadas a los tiempos y la triangulación de las antenas de telecomunicaciones y el rastreo de los teléfonos del sospechoso y de la centralita del vehículo que ya se sabe, según avanzó el perito que tiene que entregar el informe completo al juzgado, que fue manipulada.

Por su parte, 'El programa de Ana Rosa' ha mostrado dichas imágenes en su espacio matinal, las cuales vuelven a implicar a Óscar en el asesinato de Esther López. El crimen de Traspinedo, que tiene como principal investigado al amigo de la malograda joven, parece que queda más cerca de ser resuelto tras la escena que aparece en el vídeo, en la que el sospechoso queda más señalado que nunca. Además, aparecen datos nuevos que señalarían a Óscar con mayor fuerza como autor de la muerte de Esther.

Inés López

Por su parte, la hermana de Esther compareció hace unos días en plató del citado programa de televisión para reclamar a Óscar que contase la verdad: "La mata intencionadamente. Ella nunca llegó a bajarse del coche... la Guardia Civil". Tras escuchar las palabras de Inés, el investigado le contestó con cierto tono desafiante: "¿Tú me ves nervioso?".

Pero el informe pericial del suceso llega a unas conclusiones que señalan a Óscar. Y es que todos los golpes que tiene Esther López en su cuerpo coinciden de manera exacta con las abolladuras que tiene el T-Roc del sospechoso. De hecho, llegan a apuntar que el cadáver tiene en el omoplato la marca de las dos aristas que se encuentran en el vehículo del investigado.

A ello habría que sumar que Óscar realizó un borrado de datos de la llave del coche, que se encontró ADN de Esther en el interior del maletero o que negó ante el juez haber acudido a un lavadero pese a que su móvil lo situaba allí. Y es que del análisis de los posicionamientos de sus móviles asociados a su cuenta de Google (un BQ, un Huawei y un Iphone), pasadas las dos de la tarde de ese mismo día 13 de enero, las antenas le sitúan en el entorno del autolavado y en la hamburguesería cercana. Asimismo, los técnicos de la Guardia Civil concluyen que, tras estudiar la información obtenida de los servicios de Google, hay una ausencia de información que puede deberse a la desactivación temporal en la cuenta del control de actividades, de forma que el proveedor no recogería información vinculada a las localizaciones pero también a la «eliminación intencionada de la información» o a un cambio de dispositivos vinculados a otra cuenta.

Acorralado

Los indicios señalan cada vez con más fuerza la teoría de que sea Óscar el culpable de la muerte de la vecina de Traspinedo. Así, el periodista Alfonso Egea ha explicado en el espacio matinal todos los detalles del nuevo descubrimiento: nuevos vídeos de unas cámaras de seguridad en la que se ve al vehículo ir hacia el lavadero. En estas instantáneas no se distingue la matrícula ni el conductor, pero sí el mismo color del coche y el modelo T-Roc.

"Un coche idéntico al de Óscar, mismo modelo y color, aparece en un lavadero al día siguiente de la desaparición en Valladolid", comenta el periodista. Aunque este dato no debería tener más importancia, ya que podría tratarse de otra persona... sin embargo, los indicios son claros: "El teléfono de Óscar ha sido analizado y pronto tendremos los resultados de ese análisis...pero ya arroja un seguimiento geolocalizado, minuto a minuto".

"En el instante del vídeo en el que el coche entra a ser lavado, el teléfono de Óscar está en ese lavadero. No está en el barrio, no está en la zona, no es cuestión de antenas. El móvil de Óscar está en ese lavadero de forma precisa", sentencia Egea tras la información de la Guardia Civil.

En el autolavado

Por si puede haber dudas, el periodista vuelve a aclarar: "¿Puede ser que otra persona con un coche idéntico al de Óscar esté lavando su vehículo mientras el sospechoso está en el lavadero? Puede ser, pero es que Óscar niega haber estado allí. Lo niega todo y la geolocalización de su móvil dice con precisión que estuvo ahí".

Nuevamente, el periodista quiere explicar que hay dos datos que posicionan a Óscar en el centro del crimen. Primero, "si fuera un sitio habitual al que Óscar suele acudir, estaría todo bien. Pero es que él nunca va a ese lavadero, nunca. Está en la otra punta de la ciudad, lejos de sus rutas habituales y no es un lugar de paso habitual de Óscar... pero su teléfono se posiciona ahí".

En cuanto al segundo dato, Alfonso Egea detalla: "Había ADN en el interior del maletero del T-Roc, pero solo había ADN para saber que era de Esther López. No había ADN suficiente para saber si era sudor, sangre u orina. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una mancha se limpia con intensidad y eso creen los agentes que hizo Óscar al día siguiente de que Esther estuviese presuntamente en su maletero".

Para finalizar la exposición, el periodista de investigación detalla cuáles son los siguientes pasos y cómo puede evolucionar la sentencia del implicado: "Quedan tres informes por entregar. Uno de esos tres informes, la jueza lo quiere leer de arriba abajo y puede motivar para imponer la cautelar".