Nuevo caso de acoso escolar entre varias menores de un instituto de Ceuta

El pasado 10 de noviembre tres menores de edad agredían a una compañera de clase mientras una cuarta grababa la pelea para difundirla, posteriormente, por redes sociales. Los hechos, que fueron denunciados por la madre de la víctima y por la directora del instituto al que pertenecían las niñas cuando se enteró de lo sucedido, ya está siendo investigados por la Policía Nacional.

Cuando la madre de la menor agredida conoció lo sucedido se personó en la Jefatura de la Policía Nacional de Ceuta para poner una denuncia, sin embargo no pudo hacerlo porque tenía que acudir con la víctima o con un testigo presencial de la agresión. No obstante activó un protocolo de actuación para identificar a las agresoras que no necesita de denuncia formal.

Por su parte, la directora del IES también se puso en contacto de inmediato con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, que ya había iniciado una investigación de oficio.

Así es como pudieron detener a una de las causantes de la pelea, que había tenido episodios previos de violencia contra otra alumna, para que prestara declaración por lo sucedido. Tras esto fue puesta en libertad a la espera de ser llamada por la Fiscalía de Menores una vez que ésta reciba el atestado policial elaborado. Otra de las agresoras decidió presentarte voluntariamente reconociendo ser responsable de los hechos y estar arrepentida. Ha asegurado, además, que en su caso fue un incidente puntual que no se había dado con anterioridad. La víctima comparte instituto con sus agresoras y lleva sin acudir a clase desde la reyerta. Los agentes que están investigando el caso prevén tomar declaración durante los próximos días a más personas que pudieran presenciar lo ocurrido.

El equipo directivo del IES Luís de Camoens, en el que están escolarizadas todas las menores, ha activado un protocolo de acoso escolar y han abierto un expediente disciplinario tanto a las agresoras como a la que graba las imágenes.

El Plan de Convivencia del centro considera una falta grave “agredir a un compañero físicamente con intencionalidad siempre que no se produzcan lesiones” y muy grave “los actos que causen un daño físico real del cual se deriven lesiones que requieran una atención sanitaria”, así como “cualquier proceso de acoso escolar hacia cualquier miembro de la comunidad educativa”. Para corregir las conductas gravemente perjudiciales como son las que se ven en el vídeo, se estudia desde la suspensión del derecho a asistir a clase durante un mes como máximo hasta la expulsión y cambio de centro educativo.

Detectar el acoso escolar

La Asociación Española para Prevenir el Acoso Escolar define acoso escolar como !cualquier tipo de maltrato, esto es, cualquier conducta que haga daño: insultos, golpes, exclusión, amenazas, que se rían de un compañero o compañera, etc. Cuando ese maltrato es reiterado y se da más de tres veces se condiera acoso. «Si el maltrato ocurre una sola vez es puntual, si ocurre dos veces, puede ser casual. Pero si ocurre tres veces, empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña”, recalcan.

Por lo general, el acoso escolar, por definición, permanece oculto a los ojos de los adultos -el que acosa busca la ocasión de hacerlo-, de manera que es muy probable que sean más de esas tres ocasiones en las que se puedan dar estas formas de maltrato según consideran desde la asociación, por lo que hay que poner mucha atención ante el más mínimo indicio de maltrato.