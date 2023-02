“Ellas daban señales de que querían hacer algo”, habla una amiga de las gemelas de Sallent

Tras la celebración del funeral de una de las gemelas que saltó al vacío junto a su hermana, cuya ceremonia se celebró de manera íntima con familiares y amigos, el caso sigue siendo investigado por las autoridades. Al sepelio no acudió el director del centro en el que ambas menores estaban matriculadas.

El suicidio de una de las pequeñas y el intento de quitarse la vida de la otra está siendo investigado porque hay indicios de que las pequeñas estaban sufriendo acoso escolar.

Cuando se dio la voz de alarma de que las hermanas recibían insultos por parte de algunos compañeros la Consejería de Educación negó el posible caso de bullying, sin embargo son muchos los allegados de las pequeñas, entre ellos las madres de agunos compañeros, lquienes confirman que han sufrido acoso escolar.

Especialmente una de ellas, la que ha fallecido, después de comunicarle a sus compañeros que quería que la llamaran con un nombre de chico.

Según ha podido recoger El Programa de Ana Rosa, hay testigos que cuentan que en una ocasión ésta llegó a enfrentarse a uno de sus presuntos agresores y que fue ella la expulsada. Aunque el colegio ha negado que hubiera acoso, varios padres han contado que en algunas ocasiones a las pequeñas las dejaban salir a otro patio para no estar en contacto con algunos de sus compañeros.

El informe de los Mossos d’Esquadra, que no han querido descartar ninguna hipótesis por el momento, ya contempla que uno de los factores que las llevaron a saltar al vacío fue el acoso que sufrían.

Una de sus amigas ha declarado ante Telecinco que las dos tenían ideas suicidas: “me afirmó que quería que la llamase con un nombre de chico. Al principio no fue fácil para mi pero al final lo acepté, obviamente. Pero el resto se burlaba aun más por eso”, ha comentado.

Además también ha indicado que “ellas daban señales de que querían hacer algo. Por ejemplo, hacían bromas sobre que se querían morir. Yo obviamente intervenía y les decía que no, que no es bonito bromear sobre eso y que no quería que pasase, pero no me esperaba que pudiera pasar de verdad”.

Ha dicho también que “a veces las empujaban pero no tenían el valor de pegarles. Les decían cosas de su país y se metían con ellas”.

Esta amiga fue la última que las vio con vida antes de que subieran a su casa. De hecho fue quien las acompañó hasta su portal un rato antes de que ambas hermanas decidieran acabar con sus vidas. Ha explicado que en verano, cuando las conoció, eran niñas muy alegres pero en cuanto comenzaron las clases comenzaron a estar muy mal.

La amiga de las chicas ha podido confirmar que ninguna de las dos quería contarle nada de lo que les estaba pasando a sus padres, que preferían comentarlo directamente con la psicóloga, pero no les dio tiempo.

La familia, de padres muy jóvenes y que tras los hechos se encuentran destrozados, no descarta marcharse a su país de origen, Argentina, cuando la otra menor se recupere. Mientras tanto sigue hospitalizada en estado grave aunque avanzando favorablemente.