Salen a la luz los audios de las amenazas del pederasta que violó a su bebé en Madrid

El hombre detenido por haber agredido sexualmente a su hija cuando solo tenía siete meses no solo ejercía violencia contra ella sino que también lo hacía contra la madre del bebé. Así se ha podido comprobar gracias a unos audios que su compañero de piso grabó mientras el agresor propinaba fuertes voces y amenazas a su pareja y a los que ha tenido acceso el programa Vamos a Ver, de Telecinco.

Este audio fue grabado solo unos días antes de que Servicios Sociales le retiraran a la pequeña por el estado en el que la tenían. Aun no se había descubierto lo relacionado a las agresiones sexuales. “¡Has pasado más de dos horas en la calle”, le dice a su pareja en uno de los audios, mientras grita.

En estas grabaciones se puede ver cómo el individuo obligaba a su pareja a ir con un teléfono móvil, le controlaba los pagos que efectuaba. “¡Has sacado el dinero hace más de hora y media!”, le profirió. “¿Qué te he dicho de irte sin móvil? Y te lo he dado antes de que te fueras y te lo has dejado en la cama. ¡Te lo he dado en la mano!”, prosiguió visiblemente violento. “¿Qué te he dicho de salir sin móvil? ¡Te lo he prohibido! ¡Dos ataques de ansiedad he tenido porque no sabía qué pasaba!”.

El hombre reprochaba a su pareja que había sufrido ataques de ansiedad por su culpa. En una de las grabaciones ella le dice que está exagerando todo pero el le dice que se calle.

Una de las personas que convivió con ambos ha explicado a este programa que su pareja estaba completamente anulada y que se hacía imposible vivir con ellos debido a las fuertes discusiones que se daban.

El pasado mes de septiembre este hombre, de 25 años, fue detenido en Madrid por cometer, presuntamente, un delito de pederastia hacia su propia hija y por habérsela ofrecido a terceros para que hicieran lo mismo. El joven se encontraba en el punto de mira de la Policía desde hacía tiempo y ya había sido detenido en ocasiones anteriores por hechos relacionados.

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ya refirieron que no había visto un vídeo de esas características en su trayectoria profesional de agresión sexual a un bebé.

El individuo se encuentra actualmente en prisión de forma provisional mientras que la madre de la bebé ha quedado en libertad pero está siendo investigada como colaboradora del delito al no haber denunciado los hechos.