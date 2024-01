Claves del hallazgo de una mujer muerta en su dormitorio a la que encontró su compañera de piso

El pasado viernes, 29 de diciembre, en torno a las 12:45 horas, Mossos d’Esquadra recibían un aviso para que acudieran a un piso ubicado en la zona de Sant Martí, en Barcelona. Allí, una mujer de edad avanzada había encontrado muerta a la joven a la que le había alquilado una habitación hacía un tiempo.

El hallazgo se produjo cuando esta mujer, al ver que su compañera de piso no aparecía por casa y de su dormitorio salía mal olor, decidió entrar y abrir la ventana para ventilarlo. En el interior todo estaba revuelto y sobre la cama había una gran montaña de ropa.

Fue en el momento en el que esta mujer se giró tras abrir la ventana cuando se chocó con algo que había en dicha cama. Al comprobar de qué se trataba vio un pie y cuando desplazó la montaña de ropa se dio cuenta de que el cuerpo sin vida de su compañera yacía sobre ella, con evidentes signos de violencia.

Montse, la compañera de piso de la víctima, explicó a EFE TV que había intentado hablar por teléfono con la mujer y que la había llamado reiteradamente a su móvil. Al no poder contactar con ella decidió entrar en su habitación. La mujer también explicó a los medios de comunicación que ni el móvil ni las llaves de la víctima aparecen por ninguna parte, aunque la Policía sigue trabajando en dar con ellos y averiguar qué le ha pasado a la mujer asesinada.

Posible violencia de género

Las personas del entorno de la víctima han explicado a los investigadores que se trataba de alguien con una vida aparentemente normal. Hacía poco que había estado visitando a su familia en Marruecos y estaba especialmente contenta.

La víctima llevaba un tiempo saliendo con un hombre de origen francés con el que sus vecinos la habían visto paseando por el barrio. Nadie vio nada extraño en ellos pero los Mossos no descartan que se trate de un posible caso de violencia de género. En el momento de los hechos, cuando contactaron con él para darle la noticia, el hombre se había trasladado a Francia y aseguró que no sabía nada de lo sucedido. No obstante la Policía emitió una orden para dar con él y actualmente se encuentra en paradero desconocido.

Agentes del Área de Investigación Criminal de los Mossos investigan las circunstancia de este homicidio, suceso que se encuentra bajo secreto de sumario.