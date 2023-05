Giro en el caso de las desapariciones de Manzanares: investigan al hermano de Isla

Dos meses después del hallazgo de los restos de Juan Miguel Isla, desaparecido en verano de 2022, en una finca propiedad de Antonio Caba, la Guardia Civil está investigando ahora al hermano de la víctima, Francisco Isla.

En la información publicada por Caso Abierto, portal de sucesos e investigación del grupo Prensa Ibérica, parece ser que Antonio Caba, acusado de haber asesinado a Juan Miguel Isla, tenía relación con su hermano y que, de hecho, le llegó a dar el arma del crimen para que se la guardara por un tiempo.

Un día después de ocurrir los hechos, el 22 de julio de 2022, Caba le entregó el arma a Francisco Isla, una pistola Astra sin licencia para que la escondiera. Y así estuvo durante varios meses, guardada en una nave que tiene en la localidad de Villarta de San Juan, oculta dentro de una bolsa de plástico y debajo de un lavabo.

Sin embargo, el 27 de marzo, después de que se produjeran las detenciones, Francisco Isla decidió acudir al cuartel de la Guardia Civil para hablarles de la existencia de dicha pistola.

Francisco Isla entregó el arma y comunicó que que "quince o veinte días antes de la desaparición de su hermano, habló con Antonio Caba acerca de que le daría un arma, aunque él no se la había pedido". Éste no supo explicar por qué acepto la pistola y se defendió diciendo que no había dicho nada hasta entonces “porque no pensé que Caba fuera el asesino ni que la pistola pudiera estar relacionada con el crimen".

En relación a la pistola, Gaspar Rivera comentó que Caba le había dicho que había acabado con la vida de Juan Miguel Isla con una pistola que no era suya, por lo que ahora los investigadores tratan de averiguar, por un lado, si el arma que escondió el hermano de Isla es la del crimen y, por otro, de quién es la pistola con la que Caba acabó con la vida de Juan Miguel.

Hasta el momento quienes están en la cárcel por el asesinato de Isla son Antonio Caba, principal sospechoso, y Gaspar Rivera, su colaborador, pero no se descarta que se produzcan nuevas detenciones conforme avanza la investigación.

Relación entre Caba y el hermano de Isla

Según la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, Antonio Caba y Francisco Isla tenían buena relación. Tan es así que, tras la desaparición de Juan Miguel, ambos intercambiaron llamadas telefónicas y varios mensajes a través del móvil en los que hablaban de la víctima y de cómo había desaparecido.

Critican que posiblemente se hubiera marchado con todo el dinero de la venta de la finca y hubiera abandonado a su familia. “Yo creo que se ha ido por su cuenta”, llegó a decirle su hermano a Caba, que también aseguró que estaría “por ahí de putas”, en relación al desaparecido.

Ahora los agentes también tratan de averiguar si estas conversaciones fueron impostadas, puesto que cuando se dieron Juan Miguel Isla ya había sido asesinado.

Problemas con la herencia

Francisco Isla y su hermano Juan Miguel estaban enfrentados desde la muerte de sus padres y el posterior reparto de la herencia en el año 2010, según los informes de la Guardia Civil. El principal motivo de su enfrentamiento era la finca, valorada en un millón trescientos cincuenta mil euros, que Juan Miguel vendió antes de desaparecer y ser asesinado.

Ahora los agentes tratan de esclarecer si existe algún tipo de implicación por su parte en el asesinato de su hermano.