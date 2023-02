Descartan la hipótesis del coche blanco en el asesinato de la mujer embarazada

La víctima de 27 años, y embarazada de 36 semanas, a la que dispararon el pasado 13 de febrero, dejándola sin vida, estaba esperando en casa a que su marido volviera. La pareja había estado unos días en Asturias por motivos laborales y ella había salido a la puerta para recibirlo. Eran las 11 de la noche y la chica estaba embarazada de 9 meses. Le quedaba solo una semana para salir de cuentas cuando una reyerta dio pie a un disparo que acabó con su vida.

Los medios de comunicación, cuando han tratado de acceder al lugar en el que se produjo el crimen, han recibido gritos donde los echaban de la zona. Les aconsejaban que hablaran con la Guardia Civil si querían recabar información puesto que nadie quería contar nada.

“Nosotros no queremos, desde el respeto. Tenemos derecho a nuestra intimidad”, pedían algunos de los vecinos. Otros confesaban que estaban muy mal tras lo ocurrido.

“Yo llevo una navaja encima por miedo a que me saquen una pistola. Antes de que me maten a mi, mato yo”, aseguraba una de las personas que pasaba por allí en declaraciones recogidas por El Programa de Ana Rosa. Este mismo vecino aseguraba que el disparo no iba para la muchacha, que iba para otra persona.

La reyerta que empezó horas antes de que se produjera el crimen y que luego continuó por la noche, se inició en la calle y no en ningún local cercano, como se pensó en un primer momento.

La hipótesis del coche blanco

Cuando la pareja de la víctima la llevó al centro de salud, en estado crítico, dijo que alguien desde un BMW de color blanco le había disparado en la cara a su mujer. Esta versión estuvo apoyada por varios testigos que presenciaron la pelea.

Sin embargo, la Guardia Civil ha informado de que esta hipótesis ha quedado completamente descartada. La teoría que cobra más fuerza es la de una pistola que debió caer y que posiblemente se accionó de forma accidental, por lo que están centrando toda la investigación en la reyerta familiar, que fue el origen del conflicto.

La Benemérita está vigilando de forma incesante la zona porque teme que haya posibles represalias tras lo sucedido. De hecho, ha llegado a bloquear la calle en la que se dio el disparo. Mientras, sigue investigando y aguardando a que la situación se calme en el barrio.

Juan Carlos, padre de acogida de la víctima ha explicado a Telecinco que se encuentran muy mal y que no esperaban lo que están viviendo. Ha pedido que se investiguen los hechos y se de con la persona que haya podido disparar a su hija.

Ha dicho que “no quiere poner la mano en el fuego”, pero que cree que se trata de un ajuste de cuentas. Ha contado que conoció a su pareja hace años, en la escuela, cuando ella tenía solo 14 años y que llevaban juntos unos 7 años, pero que él no lo había visto muchas veces y que no puede culpar a nadie sin conocer qué ha pasado exactamente.

Por el momento el bebé de la víctima, a quien pudieron salvar realizándole una cesárea de urgencia, se encuentra en buen estado y sigue ingresado en el Hospital Clinic de Valencia.