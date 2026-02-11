El FBI difunde imágenes del extraño secuestro de la madre de Savannah Guthrie, famosa periodista de la NBC

El FBI ha publicado nuevas imágenes del caso de Nancy Guthrie, la mujer de 84 años que desapareció a finales de enero en Tucson, Arizona, y cuya hija es la reconocida periodista de la NBC Savannah Guthrie. Las fotografías y vídeos, obtenidos de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio, muestran a un hombre enmascarado y armado en la entrada de la casa momentos antes de la desaparición de la anciana.

Las autoridades federales trabajan contrarreloj para identificar al individuo capturado en las imágenes, quien aparece manipulando el sistema de seguridad de la vivienda. El caso, que se investiga como un presunto secuestro forzoso, mantiene a la familia en vilo tras más de una semana sin noticias del paradero de Nancy. La última vez que fue vista con vida fue el 31 de enero, cuando desapareció durante la noche desde su residencia en la localidad arizonense.

"La policía ha descubierto estas nuevas imágenes previamente inaccesibles que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara en la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición", ha comunicado el director del FBI, Kash Patel, a través de sus redes sociales. Las imágenes difundidas corresponden a la madrugada del día en que la octogenaria fue vista por última vez, y desde la agencia federal se ha realizado un llamamiento urgente a la ciudadanía para que colabore en la identificación del sospechoso.

La búsqueda se prolonga sin resultados concretos

A pesar de los intensos esfuerzos desplegados durante más de nueve días, el Departamento del Sheriff del condado de Pima ha confirmado este lunes que todavía no cuentan con "un sospechoso, persona de interés o vehículo relacionado" con la desaparición de la anciana. Las autoridades locales continúan rastreando la zona y analizando cualquier pista que pueda conducir hasta Nancy Guthrie, sin que hasta el momento hayan obtenido avances significativos en la investigación.

La colaboración entre las diferentes fuerzas de seguridad, incluyendo el FBI, la policía local y el sheriff del condado, se ha intensificado en los últimos días. Los investigadores han ampliado el perímetro de búsqueda y están revisando todas las cámaras de seguridad de la zona, así como interrogando a vecinos y posibles testigos que puedan aportar información relevante sobre los acontecimientos de aquella madrugada.

La familia atraviesa momentos de desesperación

Savannah Guthrie, la conocida presentadora del programa Today de la NBC, ha declarado públicamente que la familia está llegando a "un momento de desesperación" ante la falta de información concreta sobre el presunto secuestro de su madre. La angustia se acrecienta porque todavía no han recibido ninguna prueba de vida que les permita confirmar que Nancy continúa con vida, aunque mantienen la esperanza de que así sea.

Las autoridades policiales han investigado al menos dos notas entregadas a los medios de comunicación que, aparentemente, estarían relacionadas con una petición de rescate. Sin embargo, no se han facilitado detalles sobre el contenido de estas comunicaciones ni sobre su autenticidad, dado que forma parte de la investigación en curso. La familia ha vuelto a realizar un llamamiento público solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda resultar útil.

Circunstancias de la desaparición

La familia denunció la desaparición de Nancy Guthrie el pasado 1 de febrero, después de haber cenado con ella la noche del 31 de enero. Los familiares se alarmaron cuando la mujer no se presentó a los servicios religiosos del domingo por la mañana, tal y como tenía por costumbre. Al acudir a su domicilio para comprobar su estado, descubrieron que no se encontraba en la vivienda y que había signos que indicaban una posible entrada forzada.

El sheriff del condado, Chris Nanos, ha señalado un detalle crucial en la investigación: Nancy Guthrie tenía una movilidad muy limitada y no podría haberse alejado de su domicilio sin ayuda externa. Esta circunstancia refuerza la hipótesis del secuestro y descarta prácticamente la posibilidad de que la anciana pudiera haberse marchado por su propia voluntad o haberse desorientado. Los investigadores consideran que necesariamente tuvo que contar con la ayuda, o más bien la coacción, de al menos una persona para salir de la vivienda.

¿Quién es Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie es una residente de 84 años de Tucson, Arizona, conocida principalmente por ser la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matinal Today de la cadena NBC. La anciana llevaba una vida tranquila en su domicilio de la localidad arizonense, donde era una persona activa en su comunidad religiosa y mantenía contacto regular con sus familiares. Su desaparición ha conmocionado tanto a la comunidad local como al ámbito mediático estadounidense, dado el perfil público de su hija.

La familia Guthrie mantiene un perfil discreto respecto a su vida privada, aunque en esta ocasión han decidido hacer público el caso para conseguir la máxima difusión posible y aumentar las posibilidades de encontrar a Nancy con vida. La repercusión mediática del suceso ha sido considerable, especialmente tras la difusión de las nuevas imágenes por parte del FBI.

¿Qué es un secuestro forzoso?

Un secuestro forzoso se define como el acto de retener a una persona contra su voluntad mediante el uso de la fuerza, amenazas o intimidación. Este tipo de delito está considerado como uno de los más graves en el código penal estadounidense y está penado con condenas que pueden alcanzar cadena perpetua, especialmente cuando la víctima es una persona mayor o vulnerable. En el caso de Nancy Guthrie, la presencia de un individuo armado y las circunstancias de su desaparición han llevado a las autoridades a clasificar el caso bajo esta categoría desde el principio de la investigación.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía en este caso?

Las autoridades federales y locales han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para resolver el caso. Cualquier persona que haya observado actividad sospechosa en la zona donde reside Nancy Guthrie durante la madrugada del 31 de enero al 1 de febrero, o que pueda identificar al individuo mostrado en las imágenes difundidas por el FBI, debe ponerse en contacto inmediatamente con las fuerzas de seguridad. El FBI ha habilitado líneas telefónicas específicas y canales digitales para recibir información de forma anónima si fuera necesario.

Los investigadores recuerdan que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede resultar crucial para esclarecer los hechos y localizar a la mujer desaparecida. La rapidez en la obtención de información puede marcar la diferencia entre un desenlace favorable y un resultado trágico en este tipo de casos.