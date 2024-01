"Ya tomaré medidas con otra persona": la llamada que muestra las amenazas a Ivo antes de morir

Continúa bajo secreto de sumario la investigación de la muerte de Ivo Petrov, el adolescente de 16 años que perdió la vida el pasado 5 de enero cuando naufragó la barca en la que iba junto a dos amigos en el Mar Menor.

El juez encargado del caso decidió declarar secretas las actuaciones hasta que se conozcan, en primer lugar, los resultados de la autopsia preliminar realizada al cuerpo del menor así como que se recupere su teléfono móvil.

De esta manera podrá saber la causa de la muerte de Ivo y si éste se introdujo en la embarcación por voluntad propia o fue coaccionada por alguno de sus amigos. En caso de que se demostrara que esto último fue así, Javi, el único mayor de edad de los tres podría ser acusado de haber cometido un homicidio imprudente.

Un vídeo amenazante

Tras conocer estos datos el diario El Español ha publicado hoy una nueva información sobre la relación que existía entre la familia de Ivo y en entorno de Javi. Según ha podido conocer este medio, existe un archivo de vídeo en el que aparece Ivo Petrov manteniendo una conversación telefónica, en manos libres, con otro chico, Paco, que pertenecería al entorno de Javi.

En el vídeo, que fue filmado por la hermana de Ivo para demostrar las amenazas que estaban recibiendo y que no era la primera vez que se producían, Paco le sugiere a Ivo que hablen en persona: “Escúchame. Hasta las tres de la mañana estoy despierto aquí (…).Si tú vienes de buenas para hablar conmigo, no hay problema que yo ya tomaré medidas con otra persona”. A esto Ivo le preguntó a Paco sobre qué quería hablar y éste le contestó que quería verlo y que no tuviera miedo: “No tengas problema Ivo, que nadie te va a pegar ni te va a hacer nada”.

El supuesto desalojo

Según recoge El Español los problemas con el entorno de Javi venían de lejos y estaban relacionados con el desalojo de un piso en el que Javi y su pareja habían estado viviendo y que se encontraba en el mismo edificio en el que residía Ivo con su familia. Al parecer los acusaban a ellos de haber propiciado dicho desalojo. Por este motivo Ivo se inquietó cuando Paco lo citó para comentarle algo. No era la primera vez que alguien de su entorno los increpaba, amenazándolos incluso con cuchillos tras el presunto desalojo.

Del contenido de este vídeo fue informado el Grupo de Homicidios, antes de que el cadáver de Ivailo Petrov apareciera en el fondo del Mar Menor.

Los indicios

El cuerpo del menor apareció a 300 metros de la costa sin signos visibles de violencia. Los especialistas de la Guardia Civil siguen buscando su riñonera y su teléfono móvil, ya que no estaban junto al cuerpo. A pesar de que se mantienen todas las hipótesis abiertas la principal sigue siendo que el chico sufrió un accidente fruto de la imprudencia que cometieron los tres amigos que iban en la canoa.

Por el momento la Guardia Civil sigue citando a declarar a algunas amigos de los jóvenes para conocer la relación que había entre ambos. Asimismo el juez ha citado a declarar a Javi el próximo 22 de marzo en calidad de investigado, aunque no se ha especificado en relación a qué delito.