Recibe una paliza por recriminar a un joven que lleve suelto a su perro

María del Mar no logra conciliar el sueño desde que hace unos días un hombre le propinara una paliza por recriminarle que llevara suelto a su perro. Los hechos tuvieron lugar cuando estaba paseando a su mascota en Zaragoza. Entonces, se encontró con un varón de 21 años que iba también con la suya, mucho más grande, y sin atar, situación que ella le recriminó, siendo la respuesta del dueño del can golpearla.

Según se ha podido ver en las imágenes emitidas por Espejo Público, la agresión le ha roto la nariz. Además, como consecuencias de los golpes quedó inconsciente en el suelo. Seguidamente, el agresor fue detenido gracias a la intervención de otra persona, pero se encuentra en libertad. Por lo que la víctima tiene miedo de encontrarse con él.

Una semana después de haber sufrido la agresión, son evidentes las secuelas físicas. También las psíquicas, según la víctima, aunque no se puedan ver. De hecho, no puede dormir, tiene ansiedad y saca a su perro aterrorizada. "Salgo con el móvil en la mano y mirando todo el rato porque me da miedo", afirma.

El agresor es un vecino del barrio al que María del Mar ya había visto por la zona y, de hecho, sabía que había tenido altercados con otras personas por este motivo. Señala que aunque la raza del perro del agresor es potencialmente agresiva, cree que si este animal lo es es por la educación que le ha dado su dueño. "Esta perra es muy agresiva y el dueño ha tenido muchos problemas con personas de su zona por ello", cuenta.

La mujer agredida cuenta que el dueño del perro sigue campando a sus anchas acompañado de su mascota. "Me han contado que han visto a este individuo con la perra pero en este caso la lleva atada". Por su parte, el juez no ha dictado ninguna orden de alejamiento y a María del Mar le han dicho que hasta que no salga el juicio, un proceso que se puede dilatar bastante en el tiempo, no puede solicitarlo.