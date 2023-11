La Policía tailandesa deja entrever que Daniel Sancho pudo no actuar solo

A pesar de que la línea estratégica de la defensa en el caso de Daniel Sancho siga defendiendo que se trató de un homicidio imprudente, la Fiscalía y la Policía siguen manteniendo que tienen pruebas suficientes para desmontar esta teoría.

El programa Vamos a Ver, de Telecinco, ha tenido la ocasión de entrevista a Panya Niratimanon, el coronel al frente de la investigación por el crimen. En este sentido el policía sostuvo que durante su primera confesión Daniel Sancho afirmó que había acabado con la vida de Edwin Arrieta y aceptó que lo había hecho con premeditación. “Confesó que había comprado cuchillos y tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo”.

Según explicó el policía los cuchillos que había adquirido en el supermercado no estaban lo suficientemente afilados, por eso se valió de los que había en la habitación del hotel para descuartizar el cadáver de Edwin Arrieta.

Giro inesperado

En su intervención Niratimanon también explicó que a pesar de que la investigación continuara siendo secreta hay dos claves importantes en este caso. La primera gira en torno al sitio desde donde llegó Daniel Sancho. “Daniel no llegó a Tailandia directamente desde España, vino de otro país pero no puedo contar más detalles”. Y al respecto de esto ha planteado la posibilidad de que Daniel Sancho no actuara solo.

Esta información, que no ha sido confirmada de forma oficial, ya se barajó unos días después de que se cometiera el crimen por juristas como Carmen Balfagón, actual portavoz de la familia del acusado. La estrategia planteada por la defensa mantiene que lo que acabó con la vida de Arrieta fue un golpe accidental tras una pelea entre ambos.

Sin embargo esta teoría la desmontan tanto la Policía tailandesa como la Fiscalía. “La fractura de Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo”, ha asegurado este coronel, que explica que no es necesario conocer la causa de la muerte para saber que ese golpe no fue fortuito.

La premeditación

En cualquiera de los casos, este detalle sobre si Daniel Sancho actuó en solitario o no, no haría mas que confirmar que el joven planeó acabar con la vida de Edwin Arrieta, algo que en Tailandia está castigado con la pena de muerte.

No será hasta el día que se celebre el juicio, algo que presumiblemente sucederá a comienzos de 2024, cuando se descubran el resto de detalles del informe completo de la investigación policial.

Marcos García Montes, responsable y portavoz del despacho que lleva el caso, ya ha reaccionado a las palabras del comisario tailandés, asegurando que presentarán un escrito basado en la legislación tailandesa en el que se denunciará la vulneración de derechos fundamentales del acusado en cuanto a la falta de intérprete al español, el proceso de investigación y reconstrucción de los hechos o la invitación a un restaurante en un hotel de 5 estrellas.