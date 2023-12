Caso Daniel Sancho: ¿Quiénes serán los testigos de la acusación particular en el juicio?

El próximo 9 de abril tendrá comienzo el juicio por el crimen cometido por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, en Tailandia.

Ayer el tribunal daba a conocer los detalles de esta vista que se extenderá a lo largo de 10 sesiones y que finalizará a comienzos de mayo del año que viene. En el juicio intervendrán un total de 57 testigos. De todos ellos solo dos lo harán por parte de la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima. El resto estarán repartidos entre la Fiscalía y la defensa.

Hoy se ha podido conocer que estos dos testigos que hablarán por parte de la acusación particular serán el padre y la madre de la víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. No se ha confirmado, aún, si tendrán que desplazarse desde Colombia a Tailandia o podrán hablar mediante vídeo conferencia ya que se trata de dos personas mayores. No obstante parece poco probable que un tribunal tailandés acepte que intervengan de esta manera y no en persona.

Como ya han ratificado en varias ocasiones, la estrategia de la defensa estará centrada en demostrar que Daniel Sancho no planificó la muerte de Edwin Arrieta y que éste falleció como consecuencia de una pelea en la que accidentalmente se golpeó la cabeza contra el lavabo.

Para avalar su versión el equipo jurídico de Daniel Sancho contará, según han informado, con más de 50 documentos y pruebas así como con la intervención de varios testigos clave, entre ellos, dos protegidos que también habrían recibido las amenazas y el acoso de Arrieta según la versión de la parte de Daniel Sancho.

Por su parte la acusación particular ya ha expresado que se van a adherir a la petición de la Fiscalía. Sin embargo no están de acuerdo con la pena de muerte por lo que en caso de que el Ministerio Fiscal solicite esta condena para Daniel, ellos no se van a oponer, en ningún caso, a que se le conmute por la cadena perpetua.

La pena de muerte

En caso de que a Daniel Sancho lo condenen a pena de muerte, algo que es previsible que suceda puesto que la Fiscalía lo acusa de haber cometido un asesinato premeditado, éste tiene opciones para que se la reduzcan a la cadena perpetua.

Sin embargo, para que esto suceda no solo bastará con hacerle una solicitud al rey de Tailandia. También deberá admitir todos los cargos tal y como se los expone la Fiscalía, aunque lo haga a posteriori de haber sido condenado.