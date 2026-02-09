Un violento asalto a furgones blindados tuvo lugar en la mañana del lunes en una carretera estatal que une las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia. El ataque, ejecutado con explosiones, vehículos incendiados y un intercambio de disparos, sembró el caos en plena vía pública.

El grupo criminal bloqueó la carretera utilizando varios automóviles, además de una furgoneta y un camión que fueron embestidos e incendiados para impedir la intervención de las fuerzas de seguridad. A continuación, los asaltantes lograron detener dos furgones blindados que circulaban juntos, haciéndose pasar por agentes mediante vehículos falsos de policía equipados con luces azules intermitentes.

Tras interceptar los transportes de valores, varios individuos vestidos de negro descendieron armados con metralletas y abrieron fuego contra uno de los blindados. Posteriormente, hicieron explotar sus puertas, aunque por el momento no se ha confirmado si lograron apoderarse del dinero que transportaban.

El asalto fue presenciado por numerosos conductores que transitaban por la zona y quedaron atrapados en medio del operativo. Poco después, una patrulla de los Carabineros llegó al lugar e inició una persecución que derivó en un tiroteo en las inmediaciones de la localidad de Squinzano, sin que se registraran heridos.

Horas más tarde, las autoridades lograron detener a dos presuntos integrantes del comando, mientras que el resto consiguió huir. Según medios locales, continúa un amplio operativo de búsqueda para localizar a los fugitivos, que podrían haber abandonado los vehículos utilizados en la huida.

Las imágenes captadas tras el ataque muestran varios coches envueltos en llamas, uno de los furgones completamente destrozado y una densa columna de humo visible a gran distancia. La investigación sigue abierta con el apoyo de testimonios de quienes presenciaron el asalto.