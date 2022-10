De los altares mexicanos a los rituales celtas de Irlanda: así se celebra Halloween alrededor del mundo

Halloween o el Día de Muertos es una celebración que se ha dado durante siglos alrededor de todo el mundo. A todos nos gusta la celebración como tal, el hecho de disfrazarnos, ver disfrutar a los más pequeños pidiendo caramelos y además, el día 1 de noviembre muchos aprovechan para honrar a sus seres queridos fallecidos en el Día de Todos los Santos.

