Las 'chinches asesinas' se extienden por España

Las chinches asesinas, una especie invasora, se propagan a un ritmo cada vez mayor por el territorio español. El insecto con nombre científico Zelus renardii, llegó a España en 2012, cuando fue documentada su presencia por primera vez en la comunidad de Murcia. Desde aquel momento la población de esta especie invasora procedente de México y el sur de EEUU (viven también en Hawái, Filipinas, Samoa y las Islas Johnstonno) ha dejado de expandirse por toda la costa mediterránea, Madrid y también en el sur de España, específicamente en Algeciras.

La chinche asesina, que tiene este sobrenombre porque asesina y depreda a otros insectos más pequeños, no se alimenta de sangre como sí hacen otras especies de la misma familia; de este modo no son portadoras de enfermedades para los humanos, siendo lo más preocupante el aumento de los picaduras de la chinche asesina que suelen ser muy doloras. El crecimiento de la población del insecto ha sido el causante. Las picaduras no son demasiado graves aunque sí que generan un dolor agudo que se puede prolongar durante horas, más si el sujeto al que pican las chinches asesinas es alérgico a las picaduras.

El aumento de las picaduras de la chinche asesina se ha documentado en el estudio que han realizado Adrià Miralles-Núñez, Carlos Pradera y Juan A. Pujol Fructuoso y que realiza una investigación sobre la problemática del avance de este insecto en España.

El documento elaborado por los tres investigadores señala que desde 2018, cuando se detectó la primera en Elche, se han detectado hasta nueve picaduras de estas chinches en Algeciras, Alcalá de Henares (2), Torrevieja (2), Manises, Santa Pola y Sagunto, este último caso el pasado 23 de marzo.

A continuación se listan los casos recopilados de picaduras en España:

-1. Elche (Alicante), 16/10/2018, ninfa. Picadura a un niño.

-2. Algeciras (Cádiz), 13/05/2020, adulto. Picadura a un hombre.

-3. Alcalá de Henares (Madrid), 01/08/2020, adulto. Picadura sufrida por una mujer en un parquepúblico.

-4. Torrevieja (Alicante), 12/08/2020, adulto. Una mujer (38 años) recibió dos picaduras cuando salióde la piscina y fue a secarse con la toalla.

-5. Torrevieja (Alicante), 18/08/2020, adulto. Un hombre (78 años) recibió una picadura estando en laducha de su domicilio. Esta persona observó el redúvido en la ventana del baño, pero no realizóninguna acción. Poco después, mientras se duchaba sintió la picadura sobre su pantorrilla.

-6. Alcalá de Henares (Madrid), 09/01/2021, adulto. Un hombre recibió una picadura en el brazomientras dormía en su domicilio en una quinta planta.

-7. Manises (Valencia), 04/03/2021, adulto. Un hombre recibió una picadura mientras se duchaba. Estapersona observó la especie en la cortina de la ducha, pero no le molestó su presencia y lo perdió devista. Luego sintió la picadura en el brazo.

-8. Santa Pola (Alicante), 25/03/2021, adulto. Se observaron 4 picaduras a un niño de 8 meses en lazona genital.

-9. Sagunto (Valencia), 2017-2018-2019. Un hombre reporta varias picaduras sufridas, una cada año,entre febrero y abril, en una zona de naranjos donde abundan plagas de este cultivo.