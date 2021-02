Dónde comprar las nuevas mascarillas antivaho de BSafe

Muchas han sido las personas que han mostrado interés ante la salida al mercado de las tan necesitadas por muchos mascarillas antivaho, que evitan que se nos empañen las gafas. Se acabó eso de sacar del bolsillo el pañuelo para limpiar las lentes o el de buscar remedios caseros para terminar con el vaho que provocan la mayoría de mascarillas del mercado, ya sean FPP2, quirúrgicas o de tela.

Con las mascarillas BSafe estamos ante un modelo de mascarilla absolutamente innovadora que reduce prácticamente en su totalidad el molesto vaho de las gafas. Es una mascarilla higiénica no reutilizable que posee tres capas, elaboradas en polipropileno y cumplen con todas las homologaciones.

Dónde comprar las mascarillas BSafe

En BSafe aseguran que apuestan por el comercio local y tienen distribuidos diferentes puntos de venta por diferentes provincias españolas. Puntos de venta de confianza donde podrás encontrar las mascarillas homologadas BSafe, que cumplen con la normativa UNE0064-1:2020 y la CWA17533:2020(E), además de poseer la Certificación A+.

Su Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) es de un 99%. Álava, Alicante, Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Segovia, Soria, Tarragona, Toledo, Valencia, Vigo, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. En Huelva, el punto de venta se encuentra ubicado en el Centro dietético Tu Salud es Natural (C/ José Nogales, 10. 21001); y en Málaga, en el Centro dietético Tu Salud es Natural (C/ Cruz Verde, 25. 29400, Ronda). Ofrecen la posibilidad de convertirte en punto de venta de su producto. También están disponibles en su tienda on line. Más información aquí o en el 945 290 555.

Formato de venta

Si usamos gafas, lo más importante es elegir una mascarilla que se ajuste bien a la forma de nuestra cara de manera que nuestras gafas queden libres de vaho. Lo más importante a la hora de ajustarla es que quede bien pegada a la nariz y a la cara, y que no esté suelta por la parte superior, algo que garantizan las mascarillas BSafe, añadiendo su poder antivaho.

Ahora, es después de que hace unos meses algunas empresas lanzaran al mercado el spray antivaho para que a aquellos que lleven gafas no se les empañen los cristales por esta protección, llega el producto definitivo: las mascarillas antivaho.

Los formatos de venta hasta el momento son de caja de 20 unidades, caja de 200 unidades y caja de 5 unidades formato 'pocket'

Según apuntan desde BSafe e informaban esta semana, el poderoso antivaho en sus mascarillas y su eficacia es consecuencia de un singular sistema de 'solapas sellantes' que ha sido desarrollado y patentado por el equipo de I+D de la compañía.

