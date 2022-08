Estos consejos te ayudarán a ahorrar hasta 500 euros en combustible (según la DGT)

Con el precio de la gasolina y el diésel por las nubes, el IPC disparado y la crisis energética, ahorrar gasolina es el objetivo común de la mayoría de conductores. Según la Dirección General de Tráfico (DGT) existen unas recomendaciones con las que asegura que se puede ahorrar hasta 500 euros en combustible cada año. Además de servir de método de ahorro, también reducen la cifra de emisiones y alargan la vida útil del vehículo.

Revisiones periódicas

La DGT comienza la lista de consejos con el más evidente: mantener el coche en buen estado. Para ello, recomienda llevar a cabo una puesta a punto cada año.

Es algo que todos los conductores deberían tener claro y lo cierto es que realizar revisiones de forma periódica del coche es fundamental para mantenerlo en buen estado, detectar posibles averías a tiempo y solucionarlas.

Presión adecuada de los neumáticos

Una presión más baja de la cuenta de las ruedas implica mayor gasto de combustible, repercute en el comportamiento del automóvil y supone un desgaste más elevado de los neumáticos. Es crucial revisarla al menos una vez al mes.

También es importante aumentar la presión de los neumáticos cuando el coche va a circular más cargado, por ejemplo, en los viajes de verano con mayor número de ocupantes en los asientos y el maletero lleno. Siempre debe mantenerse dentro de las recomendaciones del fabricante. Solo hay que seguir las indicaciones de la marca y fijarse en las presiones recomendadas porque son las ideales. Pueden encontrarse en el manual del coche, en la tapa del depósito de combustible, en la parte interior de la guantera o en el marco de la puerta.

Emplear marchas largas

La DGT señala que "el gasto de combustible también se reduce de forma muy marcada con la tendencia a conducir en la marcha más larga posible, incluso en ciudad respetando los límites".

Por lo tanto, no conviene abusar de las marchas cortas, aunque no es recomendable engranar la cuarta o la quinta velocidad antes de llegar a los 50 km/h, como también apunta la DGT. Cada coche, cada motor y cada trayecto es un mundo, por lo que no hay una regla general: hay que llevar la marcha que garantice el régimen de giro óptimo del motor en cada momento.

Optimizar el uso del aire acondicionado

Respecto al uso del aire acondicionado en el interior del vehículo, la DGT señala que "no hay que llevarlo conectado sin necesidad porque supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20%".

En este punto, también recomienda cerrar las ventanillas en carretera. Llevarlas abiertas perjudica la aerodinámica del coche e implica un mayor consumo, pero también reduce el confort térmico dentro del vehículo.

No saturar el maletero

El último de los consejos de la DGT pasa por no acumular cosas innecesarias en el maletero. Tráfico recuerda que en verano se suele viajar con el maletero a plena carga y que, a veces, los objetos que se acumulan a lo largo del año restan espacio y obligar a recurrir a la baca o a cofres para el techo que elevan el consumo del vehículo. Por ello, con una limpieza y una buena organización, evitando viajar con elementos innecesarios, se puede aprovechar mejor el espacio y reducir el consumo de combustible.