España registra su menor tasa de contagio por coronavirus desde el pasado 20 de marzo

El nuevo balance sobre la situación de la pandemia de coronavirus en España deja este martes la cifra de casos positivos notificados en 172.541 (3.045 más que este pasado lunes y con un porcentaje de incremento a la baja del 1,8%, el menor desde el pasado 20 de marzo), mientras que el total acumulado de fallecidos se eleva a 18.056 (567 más que la víspera). Además, el total acumulado de pacientes que han conseguido superar la enfermedad y han sido ya dados de alta llega hasta los 67.504 (2.777 más que ayer). Éstos son los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Sanidad, como siempre, tras la reunión del Comité de Gestión Técnica de la crisis sanitaria.

Reaparición de Fernando Simón

La rueda de prensa diaria para valorar los datos y constatar las incidencias en el desarrollo del estado de alarma ha estado marcada en esta ocasión por el retorno del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, que tras varios días de confinamiento domiciliario tras dar positivo en coronavirus se sometió este pasado lunes a una nueva prueba con resultado negativo.

Simón, que se ha mostrado "encantado de poder estar de vuelta para apoyar a mis compañeros de trabajo en aquello que me toque", ha realizado una lectura positiva de estos datos que confirman la línea descendente de la pandemia en España. "Es una evolución muy buena, siempre dentro de la gravedad de esta epidemia", ha considerado, reconociendo en cualquier caso que el número de nuevos positivos confirmados "no es despreciable".

Interpelado por la decisión del Gobierno de dejar en manos de las comunidades autónomas el control sobre las clínicas privadas con capacidad para realizar tests de coronavirus, el epidemiólogo ha explicado que lo que se pretende es "garantizar que en un periodo de escasez de este tipo de pruebas" su uso sea "lo más eficiente posible" y que todos los resultados de las mismas sean "notificados al Ministerio de Sanidad". "Los PCR son una prioridad y deben de estar bajo la tutela de la salud pública", ha afirmado.

Sobre las peticiones de algunas de estas comunidades para que se relajen las normas de confinamiento de la población infantil, Simón ha apuntado que éstas "se pueden poner sobre la mesa en el futuro", a medida que la situación "vaya mejorando", pero que la decisión no depende sólo de Sanidad, sino también de los mecanismos de control necesarios para implementarlas evitando abusos, y que la implantación homogénea de estas normas en todo el país se ha demostrado una herramienta eficaz.

Respecto al alto número de sanitarios contagiados en nuestro país -26.682 desde el inicio de la pandemia, de los cuales "muchos han vuelto ya al trabajo"-, el doctor ha aludido al contacto cercano con el virus, pero ha asegurado también que, pese a las víctimas mortales registradas en el sector, "la gravedad" de los casos "ha sido menor", una eventualidad que podría deberse a factores como "una media de edad inferior a la de la población general" y un acceso temprano a las pruebas de detección.

Detección de ciberestafas

Sin novedades destacables en el apartado de incidencias, tanto la secretaria general de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rayo, como la comisaria principal de la Policía Nacional María Pilar Allué han reseñado la "absoluta normalidad" en la vuelta al tajo de trabajadores de sectores no esenciales y el reparto de mascarillas en los nodos de transporte.

No obstante, la segunda ha vuelto a incidir en la detección de nuevos intentos de ciberestafa, incluidos los casos de sextorsión. Esto es, el envío indiscriminado de correos que nos avisan de que nuestro ordenador ha sido hackeado y se nos amenaza con difundir contenido de carácter íntimo si no realizamos un pago "de hasta 1.900 dólares en bitcoins", ha comentado Allué, quien ha recomendado no contestar jamás a estos mensajes, marcarlos como spam y dar aviso a la Policía Nacional.

La comisaria ha alertado también frente a quienes, desde aplicaciones de compraventa, intentan convencernos de que han sido objeto de un ERTE y se ven en la "necesidad de vender mascarillas y equipos de desinfección a precios muy competitivos". Estos estafadores proponen realizar el pago del supuesto material sanitario en dos plazos, "el primero por transferencia bancaria y el segundo contra reembolso. Pero, una vez hecho el primero, desaparecen", ha explicado Allué.

También contra los ciberdelincuentes ha alertado una vez más José Manuel Santiago, jefe de del Estado Mayor de la Guardia Civil, que ha revelado dos nuevos caso de phishing. En uno, se suplanta a "una conocida empresa suministradora de energía" que nos avisa de una supuesta devolución referida a nuestra última factura, y que en realidad sólo pretende llevarnos a un enlace en el que se nos piden nuestros datos bancarios; en el otro, una pretendida entidad bancaria nos ofrece "el ingreso de 300 euros" para la compra de desinfectantes con similares intenciones. "No pulsen nunca en los enlaces incluidos en los mensajes ni contesten a éstos", ha recalcado Santiago.

Las cifras del lunes

Hasta este pasado lunes, el número de casos positivos confirmados era de 169.496 (3.477 más que el domingo con un incremento del 2,1%, el más bajo desde el comienzo de la crisis), mientras que el total acumulado de fallecidos ascendía a 17.489 (517 más que la víspera). Por otra parte, el número de pacientes dados de alta se elevaba a 64.727 (2.336 más que en el día anterior y rozando el 38% de los casos notificados).

Situación por comunidades

A excepción Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Madrid, cuyos datos de ingresados en UCI no reflejan el total acumulado, sino los pacientes que permanecen en éstas a día de hoy, la situación por CCAA es la siguiente.

Andalucía: 10.192 casos confirmados; 631 ingresados en UCI; 836 fallecidos y 2.032 curados.

Aragón: 4.245 casos confirmados; 280 ingresados en UCI; 492 fallecidos y 963 curados.

Asturias: 2.051 casos confirmados; 111 ingresados en UCI; 156 fallecidos y 458 curados.

Baleares: 1.571 casos confirmados; 145 ingresados en UCI; 118 fallecidos y 871 curados.

Canarias: 1.958 casos confirmados; 147 ingresados en UCI; 102 fallecidos y 589 curados.

Cantabria: 1.796 casos confirmados; 76 ingresados en UCI; 120 fallecidos y 323 curados.

Castilla La Mancha: 14.329 casos confirmados; 486 ingresados en UCI; 1.714 fallecidos y 2.943 curados.

Castilla y León: 13.180 casos confirmados; 308 ingresados en UCI; 1.299 fallecidos y 4.266 curados.

Cataluña: 35.197 casos confirmados; 2.775 ingresados en UCI; 3.666 fallecidos y 15.967 curados.

Ceuta: 96 casos confirmados; 4 ingresados en UCI; 4 fallecidos y 22 curados.

Comunidad Valenciana: 9.213 casos confirmados; 581 ingresados en UCI; 907 fallecidos y 3.069 curados.

Extremadura: 2.684 casos confirmados; 108 ingresados en UCI; 334 fallecidos y 578 curados.

Galicia: 7.597 casos confirmados; 133 ingresados en UCI; 290 fallecidos y 1.240 curados.

Madrid: 48.048 casos confirmados; 1.299 ingresados en UCI; 6.568 fallecidos y 26.247 curados.

Melilla: 101 casos confirmados; 3 ingresados en UCI; 2 fallecidos y 18 curados.

Murcia: 1.487 casos confirmados; 96 ingresados en UCI; 106 fallecidos y 476 curados.

Navarra: 4.150 casos confirmados; 124 ingresados en UCI; 249 fallecidos y 730 curados.

País Vasco: 11.226 casos confirmados; 470 ingresados en UCI; 859 fallecidos y 5.193 curados.

La Rioja: 3.420 casos confirmados; 74 ingresados en UCI; 234 fallecidos y 1.519 curados.