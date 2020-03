El coronavirus en el mundo: aumentan los casos en Irán y EEUU anuncia controles en las fronteras

Aumenta la preocupación por el coronavirus en Irán, donde han muerto ya 54 personas, once de ellas en las últimas 24 horas, y se han confirmado 385 nuevos contagios. Irán se ha convertido en el tercer país con mayor número de nuevos contagios, tras Corea del Sur y la provincia china de Hubei, donde se originó la epidemia.

"La mayoría de los casos nuevos se han observado en la provincia de Teherán. También hay un brote rápido en las provincias de Markazí y en general en el norte del país", explicó el portavoz de Salud, quien subrayó que la propagación va "en aumento" y que la situación es "grave" en gran parte de las regiones.

Las autoridades iraníes no aplicaron ningún tipo de cuarentena cuando comenzó el foco en Qom, lo que favoreció su propagación por todo el país. Sí han decidido cerrar las escuelas y las universidades, así como suspender eventos deportivos, culturales y religiosos y reuniones gubernamentales o del Parlamento. La última medida es la reducción de la jornada laboral en las oficinas gubernamentales y los bancos estatales de Teherán.

Corea del Sur confirmó este domingo 586 casos más, lo que ha aumentado hasta 3.736 el número total de contagios detectados en su territorio, donde han muerto 18 personas. De los nuevos casos, 469 se sitúan en la ciudad de Daegu y 67 en la provincia vecina de Gyeongsang del Norte, áreas donde se concentran la mayoría de las infecciones. En otras ciudades importantes del país también se han registrado nuevos contagios, entre ellos diez en Seúl y tres en Busan.

La hermética Corea del Norte, que sigue sin informar de un solo caso de coronavirus, ha activado medidas de prevención muy estrictas que le supondrán un gran coste económico y que de no funcionar pueden deparar una importante crisis sanitaria en el empobrecido país.

El régimen ha puesto a 3.900 personas en observación porque muestran síntomas similares a los que provoca el virus, lo que eleva el número de pacientes bajo vigilancia en el país a unos 7.000 y hace temer que el patógeno puede haber logrado esquivar los bloqueos implementados.

Desde el primer momento, el régimen norcoreano decidió actuar rápido y cerrar las puertas al turismo, importante fuente de ingresos para un país cercado por las sanciones internacionales. Poco después llegó el cierre prácticamente total de fronteras terrestres y rutas aéreas con Rusia y China.

La prioridad del Gobierno chino, el país donde se originó la epidemia de COVID-19, es ahora "protegerse contra la importación" de contagios desde otros países, tras cuatro días consecutivos con más nuevos casos del coronavirus detectados fuera del país que en China.

El director general del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cui Aiming, aseguró que "consideraremos la posibilidad de reducir algunos viajes transfronterizos innecesarios", dijo. Estas declaraciones se producen tras el rápido aumento de casos en otros países, que han provocado temores de que la "importación" de personas infectadas eche por tierra los avances de las últimas semanas.

Según los últimos datos oficiales, el sábado solo se detectaron tres nuevos contagios -y un fallecimiento- en China fuera del foco de la epidemia, la provincia de Hubei, donde el número de nuevos infectados (570) fue el mayor de esta semana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), China sigue acaparando el 93% de los infectados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que los viajeros procedentes de "ciertos países de alto riesgo" serán sometidos a controles al embarcar y al llegar a EEUU, una medida que podría afectar a quienes viajan desde partes de Europa y Corea del Sur. "Además de someter a los pasajeros a controles antes de embarcar, también les someteremos a controles cuando lleguen a Estados Unidos", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector