Coronavirus: La OCDE corrige sus datos sobre test realizados y deja a España por debajo de la media

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha corregido este martes las cifras que había publicado el lunes sobre el número de test PCR realizados en España, que ha quedado relegada del octavo al decimoséptimo puesto, por debajo de la media, después de las críticas que recibió tras conocerse el informe.

En un comunicado, la OCDE ha señalado que lamenta "la confusión creada en una cuestión sensible por un debate sobre cuestiones metodológicas", en alusión a que inicialmente había sumado en el caso de España las cifras de las pruebas PCR de detección con las serológicas, cuando para el resto de los países solo se contabilizaban las primeras.

REVISED NEW UPDATE: @OECD_Social Policy Brief “ #Testing for #COVID19 : A way to lift confinement restrictions” posted yesterday has now been revised & updated. For up-to-date version of brief, clarification & explanation see: https://t.co/12mVkQVhmu pic.twitter.com/TA6Sv3SKSR

Junto a esta explicación, esta organización ha publicado una nueva tabla comparativa con los datos actualizados de los 36 Estados de la organización tomados de la plataforma Our World in Data (OWID), de la Universidad de Oxford, cuyo fundador Max Roser se sumó a las críticas a la OCDE por haber incluido los datos de España de forma confusa y sin contrastar: solamente constaba la información proporcionada por el Ministerio de Sanidad.

Angel Gurría, the Secretary General of the OECD, posted this tweet earlier today.All data in this chart – except for Spain – is based on our database here at @OurWorldInData.For 2 reasons this tweet led to some confusion on social media and the press: https://t.co/EbY8TdG48q