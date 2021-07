Las vacunas contra la covid solo están contraindicadas si existe alergia a sus componentes

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) ha transmitido "tranquilidad" ante el inicio de la vacunación frente a la COVID-19 en niños alérgicos y ha aclarado que "solo están contraindicadas cuando existe una alergia diagnosticada a alguno de sus componentes o si ha habido reacción alérgica grave a la primera dosis".

Desde SEICAP, además, se recuerda que ha habido "muy pocos" casos de reacciones alérgicas a la vacuna, pero aun así es necesario que "aquellos centros donde se administran estén preparados para el diagnóstico y tratamiento de reacciones alérgicas graves, puesto que la anafilaxia puede ocurrir después de la vacunación en ausencia de antecedentes de enfermedad alérgica".

Por todo ello han preparado dos documentos de recomendaciones 'Reacciones adversas a vacuna de la COVID-19' y 'Recomendaciones sobre la administración de vacunas contra la COVID-19 en pacientes pediátricos que reciben tratamiento con inmunoterapia alérgeno específica', que están disponibles en el apartado web de SEICAP dedicado a la pandemia de COVID-19.

SEICAP insiste en que "no se debería generalizar la contraindicación de la vacuna en pacientes con antecedentes de anafilaxia a vacunas, fármacos o alimentos". "Si no existen antecedentes de reacción a alguno de sus componentes o no han tenido reacción en la primera dosis, no hay contraindicación alguna para no administrar la vacuna a niños a partir de 12 años, tal y como ha establecido por el momento el Ministerio de Sanidad", afirma el doctor José Domingo Moure González, coordinador del Grupo de Trabajo de Anafilaxia de la SEICAP.

Por otro lado, indican que "no existe suficiente evidencia científica para apoyar el estudio alergológico previo a niños con antecedentes de alergia a alimentos o medicamentos". "Sí estaría indicado en aquellos que hayan presentado una reacción con alguna de las vacunas frente a la COVID-19. Si se demuestra que las reacciones alérgicas graves han sido secundarias al excipiente PEG, en las personas alérgicas al mismo, será recomendable la utilización de otra vacuna contra el SARS CoV2 que no lleve este excipiente", añade el doctor Moure.

Con el inicio de la campaña de vacunación frente a la COVID-19 en población pediátrica, surgen también dudas en torno a la vacunación en niños que estén siguiendo tratamiento con inmunoterapia alérgeno específica (ITA). En estos casos, según recoge SEICAP en su documento de recomendaciones, "tampoco existe contraindicación para administrar la vacuna de la COVID-19, tanto en los que son tratados con inyecciones subcutáneas como en forma de gotas o comprimidos sublinguales".

Asimismo, desde el Grupo de Trabajo de Inmunoterapia de SEICAP se recomienda "no administrar la inmunoterapia (ITA) en la siguiente semana tras la administración de la vacunación frente a la COVID-19 y, una vez retomada la administración de ITA esta se haga en el brazo contrario en el que se ha administrado la vacuna de COVID-19 para disminuir el riesgo de reacciones adversas locales", comenta su coordinadora, la doctora María Mesa del Castillo, también vicepresidenta de SEICAP.

Si en algún caso esta demora tiene lugar durante la fase de inicio de la inmunoterapia, "lo mejor es consultar con el pediatra alergólogo para saber si se necesita hacer alguna modificación", concluye la experta.