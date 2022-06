Los descendientes de personas centenarias son menos frágiles

Un análisis genético de descendientes de personas centenarias revela una huella genética específica que puede explicar que sean menos frágiles que descendientes de personas no centenarias de la misma edad, según la revista The Journals of Gerontology.

José Viña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia (UV), investigador de Ciberfes e investigador principal del Grupo de Investigación en Envejecimiento y Ejercicio Físico de Incliva, destacó que las personas centenarias "exhiben una longevidad extrema y compresión de la morbilidad, muestran una firma genética única y su descendencia parece heredar la compresión de la morbilidad, medida por tasas más bajas de patologías relacionadas con la edad".

Además, añadió que el objetivo del estudio, liderado por la UV, el CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (Ciberfes), y el Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva), es determinar si su descendencia es menos frágil y si hay una "huella genética centenaria".

Para ello, utilizaron una muestra compuesta por 63 personas centenarias, 88 descendientes de éstas y 88 descendientes de personas no centenarias de un área sanitaria cercana a Valencia.

Las condiciones para entrar en el estudio eran tener un progenitor o progenitora con vida de más de 97 años, contar con 65 a 80 años y no padecer ninguna enfermedad terminal. Asimismo, se determinó el estado de la fragilidad según los criterios de Fried, por los cuales se considera frágil una persona con pérdida de peso, agotamiento, fuerza de agarre débil, velocidad de marcha lenta y baja actividad física.