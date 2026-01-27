Detenida la madre del joven encontrado muerto en un domicilio de Cáceres

La Policía Nacional detuvo el lunes a la madre del joven de 29 años que fue encontrado sin vida en su domicilio en la avenida de París de Cáceres, por su presunta relación con su muerte.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que una mujer, que recibió atención médica tras lo ocurrido, se encuentra detenida en la Comisaría de Cáceres y que pasará a disposición judicial a lo largo de este martes. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press que la detenida es la madre de la víctima.

A preguntas sobre las causas de la muerte, Quintana, que no ha querido confirmar la identidad de la detenida al encontrarse el caso bajo secreto de las actuaciones, se ha remitido a los resultados de la autopsia para aclarar si fue natural o violenta.

El delegado del Gobierno no ha aportado más datos sobre los cargos que se imputan a la detenida, así como tampoco ha confirmado si la detención tuvo lugar como consecuencia de la investigación o si se entregó ella misma a la Policía. "Desconozco ese punto, estamos en el secreto sumario, permitidme que no pueda declarar nada", ha expuesto, para matizar que ha informado sobre los datos que "se pueden dar" e incidir en que pasará a disposición este martes.

Quintana ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de asistir a la despedida y homenaje a los jubilados de la Policía Nacional que se celebra este martes en el Edificio Cajalmendralejo de Badajoz.