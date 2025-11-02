Detenido el novio de la joven que recibió un disparo en la cara en Madrid

La Policía Nacional ha arrestado al novio de la joven de 21 años herida de gravedad tras recibir un disparo en el rostro en Leganés, Madrid. Según fuentes policiales, se estudia la posibilidad de un delito de violencia de género, en el marco de una investigación que también abarca supuestos delitos de lesiones y tenencia ilícita de armas.

El joven, de 20 años, fue detenido por los agentes tras emerger como principal sospechoso de los hechos ocurridos durante la madrugada. Según su versión, ambos encontraron una caja con un arma en plena calle cuando volvían a su domicilio y, al manipularla, se disparó de forma accidental, alcanzando brutalmente a la víctima en la cara. La investigación continúa y, hasta el momento, no ha sido posible recoger la declaración de la joven.

Intervención de los servicios de emergencia y detalles de la escena

Los hechos se desencadenaron sobre las 6:55 horas del sábado, en la avenida de la Lengua Española, en una concurrida área de ocio próxima a La Cubierta, el popular recinto donde tenía lugar una fiesta de Halloween. Fuentes policiales aseguran que, tras el disparo, ambos bajaron de nuevo a la vía pública y dejaron el arma oculta entre unos arbustos, antes de realizar una llamada a los servicios de emergencias.

Recuperación del arma e investigación abierta

Al personarse los sanitarios y la policía en el lugar, la joven herida fue encontrada sola y tendida en el suelo. Las autoridades localizaron posteriormente el arma escondida en la zona, que fue recuperada como prueba fundamental. La investigación permanece abierta para esclarecer el origen exacto del arma y la secuencia de los hechos, mientras la víctima recibe atención médica en estado grave en el hospital 12 de Octubre de la capital.