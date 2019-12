Los doce fenómenos astronómicos más importantes del año 2019

La atención estaba fijada en el pasado mes de enero en la Luna de sangre, la Luna roja que captaron los objetivos de las cámaras de fotógrafos. Y mientras medio mundo se quedaba embelesado con este bello fenómeno, otra noticia robó el protagonismo en el mundo astronómico: una roca impactó contra la Luna durante un eclipse lunar y el evento fue grabado desde Sevilla.

¿Por qué desde el Sur de España? Aquí hay instaladas varios sistemas de detección operados por el profesor José María Madiedo, gran divulgador y pionero en la implantación y desarrollo de sistemas de videodetección de meteoroides en España.

Estos dispositivos forman prarte del proyecto MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System), que estudia cómo estos objetos colisionan contra la superficie de la Luna y que está desarrollado por la Universidad de Huelva y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, utilizando una red de telescopios que monitorizan nuestro satélite natural para identificar y analizar estos impactos. Y también por el proyecto SMART (Spectroscopy of Meteoroids in the Atmosphere by means of Robotic Technologies), que se ha desarrollado desde la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa, que dirige Madiedo, con el fin de analizar la materia interplanetaria que impacta contra la Tierra.

Cámaras que han grabado este año varios fenómenos astronómicos llamativos. Ésta es la selección realizada por el propio Madiedo.

Un estallido de 0,28 segundos

El primer evento de 2019 fue el impacto de una roca contra la Luna, evento que tuvo lugar el 21 de enero de 2019 y fue grabado desde Sevilla por los telescopios del proyecto MIDAS. Era la primera vez que se grababa un impacto contra la luna durante un eclipse lunar y la noticia dio la vuelta al mundo.

El fenómen trazó un cráter lunar de entre 7 y 16 metros de diámetro que no se puede ver desde la Tierra. Lo que sí se vio fue el destello que captó el telescopio de Sevilla, que duró algo más de lo habitual: 0,28 segundos. Si esta roca no hubiese impactado con la Luna, sino entrado en la atmóstera terrestre, se habría desintegrado antes de llegar al suelo y provocado una gran llamarada o bólido.

Más brillante que la Luna llena

Una impresionante bola de fuego sobrevoló el Mediterráneo en la madrugada del 6 de febrero, a la 1:33 hora local peninsular española. Fue más brillante que la Luna llena y se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca procedente de un asteroide a una velocidad de unos 72 mil kilómetros por hora. El evento se inició a una altitud de unos 116 kilómetros sobre el nivel del mar, desde donde continuó en dirección noroeste para finalizar una altitud de unos 58 kilómetros, y fue registrado por los detectores del proyecto SMART desde varios observatorios de España: La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), La Sagra (Granada), Sierra Nevada (Granada) y Sevilla.

Más bolas de fuego

Otra gran bola de fuego sobrevoló el mar Mediterráneo en la madrugada del 14 de abril, a las 3:00 hora local peninsular española. Se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca procedente de un asteroide a una velocidad de unos 40 mil kilómetros por hora. El evento, que se inició a una altitud de unos 85 km frente a las costas de Marruecos, pudo verse desde toda Andalucía.

Otra de las bolas de fuego más llamativas de la pasada primavera sobrevoló el sur de España en la madrugada del 2 de junio, a la 1:56. Se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca procedente de un asteroide a una velocidad de unos 72 mil kilómetros por hora.

No fue la única que sorprendió en verano. Otra, que también fue vista desde toda Andalucía, sobrevoló el mar Mediterráneo en la madrugada del 8 de agosto, a las 4:08. Se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca procedente de un asteroide a una velocidad de unos 72 mil kilómetros por hora.

Hay otro caso más. Una Perseida que sobrevoló Castilla-La Mancha y Andalucía el 13 de agosto a las 22:08. Las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, alcanzaron su máxima actividad esa noche.

Ya en septiembre, el día 16, una bola de fuego, numerosas personas fueron testigos, sobre todo de las provincias de Sevilla y Córdoba, de un evento astronómico del que se hicieron eco en las redes sociales. Tal fue su dimensión, que muchos contactaron incluso con el teléfono de emergencias 112. También ayudó a su divulgación la que se produjo: 21.32. La bola de fuego, que fue bautizada con el nombre de Alanís, se produjo al entrar en la atmósfera una roca a unos 61 mil kilómetros por hora sobre el noreste de la provincia de Sevilla.

No fue la única de septiembre. Otra bola de fuego sobrevoló el Atlántico en la madrugada del 30 de septiembre, a las 0:31. Fue vista sobre todo desde Sevilla, Cádiz y Huelva. El 3 octubre pudo verse otra desde Sevilla, Huelva y Extremadura.

Y en noviembre llamó la atención otra que atravesó el cielo sobre Sevilla, Huelva y Badajoz. En este caso la roca entró en la atmósfera a 54.000 kilómetros por h ora. Sucedió el 22 noviembre a las 20:53. La roca procedía de un cometa denominado 289P/Blanpain. La bola de fuego fue grabada por los detectores del proyecto SMART desde los observatorios de La Sagra(Granada) y Sevilla. Debido a su gran brillo, pudo verse desde más de 400 kilómetros de distancia.

Lluvia de estrellas de las Gemínidas

Perseidas y también Gemínidas. Éstas on una de las mayores lluvias de estrellas del año. Pese a que su actividad es mayor que las Perseidas, las Gemínidas son mucho menos conocidas, debido especialmente a las fechas en las que se producen. En la madrugada del 13 de diciembre, el día de mayor actividad, se produjo una muy llamativa. Un precioso espectáculo que no defraudó a nadie y que en esta ocasión pudo ser grabado, también para su divulgación al gran público, desde Sierra Nevada por una de las cámaras del proyecto SMART.

Diciembre de borrascas

No todos son estrellas y bólidos. Las cámaras del proyecto SMART en Sevilla han permitido filmar unas imágenes sorprendentes de la llegada de la borrasca Daniel, una de las que ha azotado el Sur en las últimas semanas. La difusión del time-lapse de su paso también ha sido uno de los vídeos del año.