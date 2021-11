Las redes enfurecen ante el anuncio de Indonesia de continuar con la creación del Jurassic Park de Komodo

El Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, es una de las maravillas del Mundo, un parque natural considerado patrimonio de la UNESCO desde la década de los 90 en el que viven la mayoría de los 3.000 dragones de Komodo que sobreviven en la actualidad, el denominado Varanus komodoensis, especie en serio peligro de extinción. En este parque encontramos además una biodiversidad marina única en la Tierra, con arrecifes de corales, tortugas, ballenas y delfines, que actualmente se está viendo amenazada por un incendio en la isla de Rinca, con medio centenar de personas desplegado para ponerle freno, y en cuyo horizonte planea un proyecto de creación de una especie de Jurassic Park de Komodo que ha levantado mucha polémica entre activistas y defensores del Planeta en redes sociales.

