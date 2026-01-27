El "error" de cálculo que podría salvar a las ex monjas de Belorado del desahucio inminente

La jueza ordenó el pasado 7 de enero el desahucio de las monjas de Belorado y da la razón a la Iglesia.

Nuevo capítulo en el conflicto de Belorado. Las ex religiosas ex comulgadas tratarán de paralizar este martes la orden de desahucio que pesa sobre ellas recurriendo a un defecto de forma en el procedimiento. Su abogado, Florentino Aláez, presentará un escrito de oposición alegando que la ejecución forzosa, fijada para el próximo 10 de febrero, es inviable legalmente.

El argumento: las cuentas no salen El principal motivo de la defensa es el incumplimiento de los plazos. El auto del Tribunal de Instancia de Briviesca concedía un mes de plazo para abandonar el monasterio voluntariamente antes de proceder al lanzamiento. Sin embargo, las notificaciones no llegaron hasta la semana pasada (días 20 y 21 de enero). Según el letrado, es "imposible" que se cumpla ese mes de margen antes del día 10 de febrero, por lo que exige que se anule esa fecha.

Solo cuatro notificadas

Además, el trámite presenta otro agujero: solo cuatro de las ocho exmonjas han recibido la orden judicial. Se trata de la exabadesa sor Isabel y las hermanas Sion, Berit e Israel. Las otras cuatro habitantes del convento (sor Paloma, sor Alma, sor Belén y sor Miryam, quien se encuentra fuera por salud) aún no han sido notificadas oficialmente.

Un martes clave en los tribunales

La petición de suspensión coincide con una fecha decisiva: este mismo martes, la Audiencia Provincial de Burgos se reúne para deliberar sobre los recursos presentados en septiembre contra la sentencia original que otorgaba la propiedad a la Iglesia Católica. Aunque el fallo tardará en conocerse, la defensa confía en que la Audiencia les dé la razón y que dicha resolución llegue a tiempo para anular el desahucio antes de que la Policía tenga que intervenir en febrero.