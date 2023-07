El truco del número 58 para espantar moscas que Rocío Osorno ha probado en casa (y dice que funciona)

El verano es sinónimo de playa, piscina, amigos, fiesta, bailes, juegos y largas sobremesas o atardeceres para descansar, dormir la siesta y presenciar mágicas puestas de sol. También es tiempo de calor, mucho calor en ocasiones, que motiva la proliferación de plagas. Plagas de medusas en el mar, de ratones en la tierra y de moscas o mosquitos en el aire. Es el momento de repasar esas formas de acabar con las moscas en casa definitivamente. Porque nadie está libre de que le martilleen diferentes partes de su cuerpo. Es lo que le ha pasado a la influencer sevillana Rocío Osorno, que se ha visto obligada a probar el truco del número 58 para espantarlas.

"Si alguien conoce más números para los mosquitos que me lo diga", rogaba Osorno a sus más de un millón y medio de seguidores a través de las stories de Instagram. "Estas últimas noches nos han devorado...ayer en un ratito en el jardín y me picaron como diez en los pies", explicaba la influencer sevillana, que explicó de forma sucinta en qué consiste el conocido como truco del 58. "A ver la teoría es que parece una tela de araña y que por eso no entran las moscas".

La teoría marca que las moscas confunden el número 58 escrito sobre un papel con una tela de araña y huyen del lugar

Efectivamente, diferentes establecimientos, sobre todo comercios, hoteles y restaurantes, se han dedicado en los últimos tiempos a colocar carteles con el número 58 para espantar las moscas esperando que las moscas al pasar por delante del mismo lo confundan con una tela de araña y huyan del lugar.

¿Leyenda urbana o moda que funciona?

La realidad es que los entomólogos consideran que no existe base científica para garantizar que este inexplicable método sirve para ahuyentar a las moscas, pero la leyenda urbana se extendió desde Italia y Francia hasta España y ahora se ha viralizado a través de las redes sociales, por lo que este verano lo normal es que nos encontremos en más de una ocasión con el afamado número 58.

Algunas de las personas que lo han usado aseguran que funciona, aunque Rocío Osorno se ha apresurado a pedir otro número alternativo por si falla su plan. Los expertos que tuvieron la fortuna de ver cómo desaparecieron las moscas de sus hogares mantienen que "el efecto no es inmediato", que será con el paso de unos días cuando noten el cambio, y que "hay que hacer que el número sobresalga bien en el folio, que haya un contraste entre el fondo y el número".