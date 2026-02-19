Esperanza frente al subtipo más agresivo de cáncer de mama gracias a una vacuna basada en neoantígenos

Una vacuna de ARN mensajero personalizada para cáncer de mama triple negativo ha mostrado resultados alentadores en un ensayo experimental con 14 pacientes. La investigación, publicada en la revista Nature, revela que 11 mujeres permanecieron libres de enfermedad tras recibir la inmunización, que entrenó células inmunitarias para atacar proteínas mutantes específicas del tumor. Se trata del tipo más agresivo de cáncer mamario, asociado con recaídas metastásicas incluso en fases tempranas.

El estudio ha sido desarrollado por BioNtech, la compañía alemana responsable de una de las vacunas contra la covid-19, en colaboración con varios hospitales de Alemania y Suecia. Los autores advierten, no obstante, que los resultados son preliminares y presentan limitaciones, destacando el reducido número de participantes y la ausencia de grupos de control en el ensayo clínico, lo que exige cautela en la interpretación de los datos obtenidos.

Tipos de cáncer de mama y sus características

El cáncer de mama engloba diversas enfermedades con pronóstico y respuesta al tratamiento diferenciados. La clasificación internacional establece tres grupos principales: tumores que expresan receptores hormonales femeninos (hormono-dependientes), aquellos con niveles elevados del receptor HER2 y los que carecen de estos marcadores (triple negativos). Los dos primeros cuentan con tratamientos específicos que mejoran significativamente el pronóstico, mientras que el triple negativo sigue siendo el más agresivo y difícil de tratar.

Diseño del ensayo y protocolo de vacunación

La vacuna evaluada fue administrada a 14 pacientes con cáncer triple negativo que habían recibido previamente cirugía y terapia neoadyuvante —tratamiento previo a la intervención quirúrgica— o adyuvante —terapia complementaria posterior—. La inmunización consistió en una formulación individualizada de ARN mensajero diseñada específicamente para cada paciente según las características moleculares de su tumor.

Respuesta inmunitaria detectada en las pacientes

Los análisis revelaron que la sangre periférica de casi todas las participantes presentó respuestas de linfocitos T —glóbulos blancos del sistema inmunitario— de alta magnitud inducidas por la vacuna. Estas respuestas se dirigieron principalmente, de forma nueva, a múltiples neoantígenos, pequeñas proteínas que se producen cuando aparecen mutaciones en el ADN del tumor y que sirven como dianas para el sistema inmunitario.

Evolución clínica hasta seis años después

Once pacientes permanecieron sin recaídas hasta seis años después de recibir la vacunación, mientras que se observó recurrencia de la enfermedad en tres de ellas. "Nuestro estudio demuestra la viabilidad clínica, la seguridad y la robusta inmunogenicidad de una vacuna individualizada de neoantígenos basada en ARNm en pacientes con cáncer triple negativo tras terapia adyuvante o neoadyuvante", escriben los autores en su artículo científico.

Tolerancia y seguridad de la inmunización

La vacuna fue bien tolerada y provocó consistentemente fuertes respuestas de linfocitos T específicos de neoantígeno en prácticamente todas las pacientes tratadas. Los investigadores destacan que estos hallazgos demuestran la viabilidad de las vacunas de ARN individualizadas en este tipo de cáncer y proporcionan información sobre posibles mecanismos de escape inmunitario que orientarán futuros enfoques terapéuticos en este campo.

Implicaciones para futuros estudios clínicos

"La alta inmunogenicidad de la vacuna de neoantígenos en la mayoría de los pacientes, la durabilidad de las respuestas de células T inducidas y los primeros signos de actividad clínica justifican la realización de más estudios clínicos en esta población", señalan los investigadores. Los autores, entre ellos Ugur Sahin, indican que esta investigación amplía descubrimientos previos en otros tipos de tumores —melanoma o páncreas— y demuestra que este enfoque de vacuna personalizada puede utilizarse de manera más amplia en oncología.