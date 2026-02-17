La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija de 12 años en Castellón.

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Chilches, según han confirmado a EFE fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados. El hombre ha acudido a su vivienda después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de Whassapp, según ha informado Las Provincias.

El aviso se ha recibido esta tarde por un posible doble crimen y hasta el lugar se han desplazado con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.