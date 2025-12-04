¿Qué han buscado los españoles en Google en 2025?: apagón, IA, Labubu, nuevo Papa, Alcaraz...

Google ha publicado el informe "El año en búsquedas 2025", que recoge las tendencias principales en las consultas realizadas por los usuarios españoles a lo largo del año. Entre los temas que han generado mayor interés destacan el apagón ocurrido en España el 28 de abril, fenómenos meteorológicos como las alertas por lluvia e incendios forestales, y la curiosidad general por conocer quién es Andy y quién es Lucas.

El informe detalla que los términos que más han crecido en este periodo están relacionados con los distintos episodios de crisis y emergencias que afectaron al país. En cabeza figura el término 'Apagón España', seguido por 'Alerta lluvias' e 'Incendios España'.

La lista también recoge búsquedas vinculadas a la actualidad internacional, como 'Nuevo Papa' y 'Migración de la mariposa monarca'. Asimismo, destacan fenómenos culturales y virales como 'Lalachús', 'La Revuelta', 'Flotilla Gaza', 'Premio Planeta 2025' y la viral colección de muñecos 'Labubu'.

Respecto a las personas que generaron mayor interés, Google refleja el creciente interés por saber más sobre personajes relevantes del año, encabezados por el nuevo Papa y la pregunta popular sobre quiénes son Andy y Lucas. Otros personajes ampliamente buscados incluyen a 'Lalachús', 'Topuria', 'Salva Reina', 'Abby', 'Karla Sofía Gascón', 'Montoya', 'Rosalía' y 'Alcaraz'.

Las películas y series que más interés han suscitado combinan recitales de cine autoral y éxitos comerciales, incluyendo títulos premiados y muy mencionados, como 'Anora', 'Sirat', 'La infiltrada' o 'Nosferatu', dirigida por Robert Eggers. Otras producciones que destacan por su popularidad son 'Weapons', 'The Brutalist', 'El 47', 'Superman', 'Emilia Pérez' y 'Adolescencia'.

En materia de búsquedas prácticas y cómo hacer, las preguntas relacionadas con la tecnología y la inteligencia artificial han aumentado considerablemente, siendo la más consultada 'hacer fotos con la IA'. También siguen presentes consultas sobre técnicas tradicionales, por ejemplo, 'cómo hacer fuego con dos palos'. Entre las preguntas frecuentes del año figura además una curiosa y repetida: 'cómo hacer caca en el trabajo'. Otros términos recurrentes incluyen 'cómo quitar el maquillaje de la almohada', 'hacer crepes caseros', 'hacer potaje de garbanzos con bacalao y espinacas', 'hacer crumbl cookies', 'hacer té matcha', 'yogur casero' y 'chocolate de Dubai'.

Las dudas que empezaron por por qué han sido muy variadas, combinando asuntos de actualidad política, fenómeno internacionales y cuestiones cotidianas. Entre las preguntas principales destacan 'por qué se ha ido la luz', 'por qué Israel ataca a Irán', 'por qué los papas cambian de nombre', 'por qué la Feria de Abril es en mayo' y 'por qué han subido tanto los huevos'. Las consultas también incluyen interrogantes como 'por qué no hay luz en el espacio', 'por qué suenan las tripas', 'por qué la sandía es símbolo de Palestina' y 'por qué se pegan los bostezos'.

En el apartado de significado de palabras y conceptos muy buscados, destacan términos que han estado presentes en el debate público y cultural, como edadismo, queer, PH, DANA, woke, Berghain, nuda propiedad, FOMO, PEC y el fenómeno conocido como 'la hora espejo', cuando coinciden en los relojes digitales la hora y los minutos.

Finalmente, las preguntas sobre qué es mejor reflejan la comparación entre opciones cotidianas y de consumo. Las consultas más repetidas han sido sobre diésel o gasolina, Gemini o ChatGPT, mantequilla o margarina, cómo actuar ante la resaca, declaración conjunta o individual, amortizar plazo o cuota, comprar coche o renting, desayunar antes o después de entrenar, y preferencia entre retinol o retinal y entre creatina o proteína.