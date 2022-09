Hoteles de Andalucía que pueden reservarse con el Imserso

Los viajes del Imserso para la nueva temporada han vuelto con fuerza tras el parón de dos años provocado por la llegada de la pandemia del coronavirus. Desde este pasado martes las personas que así lo deseen de las comunidades de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Valencia, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla pueden gestionar la reserva de los viajes que lo deseen. Asimismo, para las comunidades de Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta, el plazo se abrió ayer jueves.

La oferta disponible cuenta con un total de un total de 816.029 plazas distribuidos en los 235 hoteles para la nueva temporada. Esta cifra, en cuanto a los complejos hoteleros disponibles, es sensiblemente más baja que antes de la pandemia cuando se contaban con al menos 300 establecimientos para el alojamiento. No obstante, las estimaciones apuntan a que esta cantidad podría aumentar a última hora.

Mundiplan, UTE formada por Iberia, Alsa e IAG7, se ha convertido en el mayor gestor de los nuevos planes de viaje del Imserso, gestionando cerca de 100 hoteles y 142.103 de las 816.029 plazas disponibles; además se encarga de los desplazamientos a las islas Baleares y Canarias y del turismo costero. Según el medio Preferente, la comunidad andaluza contará dentro de Mundiplan con una gran variedad de ofertas para ser elegidos como destino vacacional.

Listado de hoteles andaluces para reservar con el Imserso

Almería

Alua Golf Trinidad, Bahía Serena, Best Roquetas, Best Sabinal y el Palmeral (todos en Roquetas del Mar); Best Mojacar (Mojácar); Ele Andarax y Portomagno (Aguadulce).

Granada

Chinasol y Toboso (Almuñécar).

Huelva

Dunas de Doñana Golf Resort, Flamero, Gran Hotel del Coto (en Matalascañas); y Pato Amarillo (Punta Umbría).

Málaga

Aluasoul Costa Málaga, Aluasun Costa Park, Marconfort Griego, Parasol Garden, Puente Real (los cinco en Torremolinos); Aluasun Marbella Park (Marbella); Globales Gardenia y Las Palmeras (Fuengirola); Medplaya Bali y Medplaya Balmoral (Benalmádena).

Turismo social en las ciudades andaluzas

NH Avenida Jerez, Exe Guadalete, Guadalquivir (Cádiz); Averroes, Castillo, Exe Las Adelfas (Córdoba); Ma Princesa Ana, Reyes Ciries (Granada); Sierra De Cazorla & Spa 3 y 4, Torres I, RL Ciudad De Úbeda (Jaén); Ilunion Mijas, Medplaya Bali (Málaga); Ma Sevilla Congresos, Exe Gran Hotel Solucar, y Catalonia Hispalis (Sevilla); Alegría Portomagno (Almería); Pato Rojo e Ilunion Islantilla (Huelva).

De esta manera, cabe destacar que la gran oferta de Andalucía se centra en el turismo costero en provincias como Almería, Málaga, Huelva y Granada, siendo Torremolinos una de las mas demandadas y contando hasta con cinco hoteles, en su gran parte de cuatro estrellas. Muy reseñable es la ausencia de Cádiz dentro de este tipo de turismo, provincia que sí cuenta con dos hoteles disponibles en Jerez y uno en Sanlúcar. Por su parte, Sevilla pone a disposición del Imserso dos hoteles en la capital y uno en el municipio de Sanlúcar la Mayor.