Las indignantes peticiones a los repartidores de comida que se hacen virales en redes

Pedir a domicilio a través de las apps es algo que está a la orden del día, ya que es una forma muy cómoda de recibir comida y evitar cocinar. Con el COVID-19, la demanda de este tipo de servicios aumentó, como también aumentó la oferta.

Debido a este auge de los repartos a domicilio, los trabajadores de este oficio han vivido muchas situaciones negligentes y en muchos casos han llegado a ser humillados por los clientes. Gracias a las redes sociales, algunas de estas situaciones han llegado al conocimiento del resto de la sociedad, convirtiéndose muchas veces en virales y recibiendo el apoyo de miles de usuarios.

En esta ocasión, un repartidor de Burger King compartió por la red social de Twitter un ticket de un pedido encargado a un compañero. En el pedido en cuestión, el cliente exigía al repartidor algo más que llevar los productos que habían pagado. "Después de traer la comida baja la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor que es solo para los vecinos", esta era la petición del cliente al repartidor en cuestión. El tweet ha recibido más de 4.700 retweets, más de 1.400 citaciones y más de 23.000 me gusta.

Las respuestas no tardaron en llegar, muchas de ellas criticando la actitud del cliente y otras muchas solidarizándose con el propio repartidor, ya que algunos han recibido un trato similar o incluso más denigrante.

Conseguí que me mandara el ascensor, subo "buenas tardes" le doy paquetes, me despido con un "hasta luego" y me contesta con un "puto vago de mierda" y portazo en las narices.Decir que pienso que fue un mal día, la siguiente vez mandó ascensor y me trató bien, pero no son formas

Si viene el médico a una visita domiciliaria, también te parece normal darle la basura al salir? No, no es normal, y no se pide ni por favor ni nada, pq el repartidor tiene miedo de una queja y aunque no quiera hacerlo no puede decir que no libremente.