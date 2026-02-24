Invasión de pulpos en Reino Unido: la plaga que ha transformado la pesca

Las aguas británicas han experimentado una explosión sin precedentes de pulpo común que ha transformado radicalmente el sector pesquero del país. Entre enero y junio de 2025, los puertos del Reino Unido registraron más de 1.200 toneladas de pulpo, una cifra que multiplica por 65 la media anual de capturas recientes. El fenómeno ha cogido por sorpresa a los pescadores, que durante meses encontraban sus nasas para cangrejos y langostas prácticamente vacías, mientras que en mayo comenzaron a hallar pulpos en su lugar.

Un estudio científico elaborado por la Asociación de Biología Marina, el Laboratorio Marino de Plymouth y la Universidad de Plymouth ha identificado las causas de este fenómeno extraordinario. Según los investigadores, la especie protagonista es el Octopus vulgaris, conocido como pulpo común, que aunque presente en aguas británicas, suele habitar en zonas más cálidas del Mediterráneo y el sur de Europa. El incremento de las temperaturas marinas durante el invierno y la primavera de 2025, varios grados por encima de la media habitual, ha creado las condiciones ideales para su proliferación masiva.

La Marine Management Organisation (MMO) ha confirmado que las capturas comerciales de pulpo en 2025 representan un récord histórico absoluto. Más de la mitad de los pescadores consultados han admitido pérdidas económicas importantes, ya que las capturas de especies tradicionales como el centollo, la langosta europea y la vieira han caído entre un 30% y un 50%. Algunos barcos han logrado adaptarse y aprovechar el aumento inesperado de cefalópodos, pero la mayoría enfrenta dificultades para reconvertir su actividad.

Patrón histórico de las invasiones de pulpo

El análisis de registros históricos realizado por los científicos ha revelado un patrón cíclico de explosiones demográficas de pulpo común en aguas británicas. En los últimos 125 años solamente se han documentado cuatro grandes episodios de este tipo: 1899-1900, 1932-33, 1950-51 y el actual, iniciado en 2025. Todos estos eventos coinciden con periodos caracterizados por temperaturas marinas anormalmente elevadas.

Los datos meteorológicos y oceanográficos recogidos muestran que el invierno y la primavera de 2025 registraron aguas varios grados por encima de la media en el suroeste inglés. Este calor excepcional favoreció notablemente la supervivencia de las larvas de pulpo y aceleró su desarrollo y crecimiento. Además, vientos persistentes del este y corrientes marinas empujaron larvas desde las islas del Canal y el norte de Francia hacia las costas británicas. En la isla de Guernsey ya se había detectado un aumento notable de la población de pulpo durante 2024, lo que sirvió como indicador temprano del fenómeno.

La combinación de estos factores ambientales creó condiciones óptimas para la colonización masiva de las aguas británicas por parte del Octopus vulgaris. Los expertos señalan que este tipo de eventos pueden volverse más frecuentes si las tendencias actuales de calentamiento oceánico se mantienen o intensifican en las próximas décadas.

Impacto económico en el sector pesquero británico

El sector pesquero del Reino Unido ha sufrido pérdidas económicas significativas por la invasión de pulpos. Las especies comerciales tradicionales, que constituyen la base del sustento de numerosas familias de pescadores, han experimentado caídas drásticas en sus capturas. El centollo, muy valorado en el mercado, ha visto reducirse sus capturas en torno al 30-50%, mientras que la langosta europea y la vieira han seguido una tendencia similar.

La situación ha obligado a muchos pescadores a replantear sus estrategias comerciales y operativas. Aunque algunos han conseguido aprovechar la abundancia de pulpo, la falta de tradición de consumo de este cefalópodo en el Reino Unido ha limitado las oportunidades de venta local. Gran parte del pulpo capturado se exporta a España y Portugal, donde existe un mercado consolidado y precios atractivos para esta especie.

Las autoridades locales del sector pesquero han calificado la situación como un problema de carácter estructural que requiere respuestas coordinadas. Los representantes de los pescadores han solicitado apoyo económico y técnico para facilitar la adaptación de las flotas sin comprometer su viabilidad futura. La preocupación es que, si el calentamiento del océano continúa, estos episodios se repitan con mayor frecuencia, transformando permanentemente las pesquerías británicas.

Medidas de adaptación y nuevas técnicas de pesca

El sector pesquero británico ha comenzado a implementar cambios en sus equipos y métodos de captura para adaptarse a la nueva realidad. En determinadas zonas costeras, las autoridades han autorizado cerrar los huecos de escape de las nasas tradicionales cuando se destinan específicamente a la captura de pulpo. Esta modificación permite retener a los cefalópodos de manera más eficiente.

Otros pescadores han optado por invertir en trampas específicas para pulpo, conocidas en el sector como tipo "tintero". Estas estructuras aprovechan el comportamiento natural del animal, que busca refugiarse en espacios oscuros y protegidos. Los resultados preliminares indican que este tipo de trampa resulta más efectivo que las nasas tradicionales para cangrejos y langostas.

Algunos restaurantes de localidades costeras han comenzado a incluir el pulpo en sus menús, intentando crear un mercado local para la especie. Sin embargo, la ausencia de tradición culinaria en torno a este producto representa un obstáculo importante para su comercialización interna. Los chefs británicos están experimentando con recetas adaptadas al paladar local, aunque el grueso de las capturas sigue exportándose al sur de Europa.

Propuestas científicas para anticipar futuras invasiones

El informe científico plantea la necesidad de intensificar el seguimiento de las poblaciones marinas mediante campañas periódicas de arrastre científico y la implementación de sistemas de vídeo submarino. Estas herramientas permitirían detectar cambios en la composición de especies antes de que se conviertan en crisis para el sector pesquero.

El Laboratorio Marino de Plymouth está desarrollando una herramienta predictiva innovadora que permitiría detectar con antelación la llegada masiva de larvas de pulpo. Este sistema combinaría datos de temperatura marina, patrones de corrientes, dirección e intensidad de vientos, y otros parámetros oceanográficos para generar alertas tempranas. Los investigadores confían en que esta herramienta esté operativa en los próximos dos años.

Los científicos también proponen mejorar los modelos de predicción oceánica existentes, integrando variables específicas relacionadas con especies invasoras o que cambian su distribución por el calentamiento global. La inversión en investigación marina se considera fundamental para preparar al sector ante futuros episodios similares.

Qué es el Octopus vulgaris o pulpo común

El Octopus vulgaris, denominado comúnmente pulpo común, es un cefalópodo ampliamente distribuido en aguas templadas y cálidas de todo el mundo. Se caracteriza por su cuerpo globoso, ocho brazos provistos de ventosas y una notable inteligencia, que le permite resolver problemas complejos y adaptarse a diferentes entornos marinos.

Esta especie habita preferentemente en fondos rocosos y arenosos de la plataforma continental, desde zonas costeras hasta profundidades de aproximadamente 200 metros. Su alimentación se basa principalmente en crustáceos, moluscos bivalvos y peces pequeños. El pulpo común tiene un ciclo vital corto, de uno a dos años, y se reproduce mediante la puesta de miles de huevos que la hembra cuida hasta su eclosión.

En el Mediterráneo y el Atlántico sur europeo, el Octopus vulgaris constituye una especie de gran importancia comercial, con pesquerías tradicionales establecidas desde hace siglos. Su presencia en aguas británicas, aunque documentada, había sido marginal hasta el episodio actual, limitándose a ejemplares aislados o pequeños grupos en los meses más cálidos.

Marco regulatorio y futuro de la pesquería

La Marine Management Organisation vigila diariamente las descargas de pulpo en los puertos británicos y evalúa si resulta necesario establecer un marco regulatorio específico para esta pesquería emergente. La posibilidad de implementar cuotas de captura propias para el pulpo está sobre la mesa, una decisión que marcaría el futuro inmediato del sector.

Las autoridades británicas reconocen que el aumento de las temperaturas marinas apunta a que este fenómeno podría repetirse con mayor frecuencia en los próximos años. Por esta razón, el debate sobre la gestión sostenible de las poblaciones de pulpo ha cobrado relevancia entre gestores pesqueros, científicos y representantes del sector.

La Unión Europea, de la que el Reino Unido ya no forma parte, ha establecido límites de captura para diversas especies en sus aguas jurisdiccionales. El caso británico plantea interrogantes sobre cómo gestionar especies cuya presencia se ve afectada por el cambio climático, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas marinos ni la viabilidad económica de las comunidades pesqueras.

¿Por qué aumentan los pulpos en aguas frías?

El aumento de pulpos en aguas tradicionalmente frías como las británicas se debe al calentamiento progresivo de los océanos. Las temperaturas marinas más elevadas favorecen la supervivencia de las larvas de especies de aguas templadas, que antes no podían completar su ciclo vital en estas latitudes.

Las corrientes marinas también desempeñan un papel fundamental en la dispersión de las larvas de pulpo. Los cambios en los patrones de circulación oceánica, influidos por el cambio climático, pueden transportar larvas desde sus áreas habituales de reproducción hacia nuevas zonas donde encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo.

¿Qué consecuencias tiene para el ecosistema marino?

La llegada masiva de pulpos a un ecosistema puede alterar las cadenas tróficas establecidas. Como depredadores versátiles y eficientes, los pulpos compiten con otras especies por los recursos alimenticios, especialmente crustáceos y moluscos, lo que puede afectar a las poblaciones de especies nativas.

Por otra parte, los pulpos también constituyen una presa potencial para depredadores de mayor tamaño como focas, delfines y algunas especies de tiburones. Su abundancia podría beneficiar a estas poblaciones, modificando la estructura del ecosistema marino de forma compleja y aún no del todo comprendida.

¿Se puede consumir el pulpo capturado en Reino Unido?

El pulpo capturado en aguas británicas es perfectamente apto para el consumo humano y cumple todos los estándares de seguridad alimentaria. La especie Octopus vulgaris es la misma que se comercializa en los mercados mediterráneos y tiene excelentes propiedades nutricionales.

El principal obstáculo para su consumo local es la falta de tradición culinaria en el Reino Unido. A diferencia de España, Portugal, Grecia o Italia, donde el pulpo forma parte de la gastronomía tradicional, los consumidores británicos no están familiarizados con su preparación ni con su textura característica. Los esfuerzos por crear un mercado interno incluyen demostraciones culinarias, recetas adaptadas y campañas de promoción en restaurantes costeros.