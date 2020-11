Éxito del lanzamiento del cohete espacial Spacex de la NASA camino de la Estación Espacial Internacional

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ya tiene a su misión Crew-1 camino de la Estación Espacial Internacional. La pasada madrugada, sobre las 01:40, Cabo Cañaberal (Florida) era una fiesta por el éxito de su nueva hazaña. La compañía Spacex y la NASA, han conseguido mandar a cuatro intrépidos astronautas a la hora establecida en un cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragon en la cúspide.

Antes de las dos de la madrugada, 'Resilience', así se ha denominado a la cápsula, estaba en órbita y con destino a la EEI. Dentro de esta misión son cuatro los astronautas seleccionados que van a bordo: el japonés Soichi Noguchi y los estadounidenses Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover. Los especialistas consiguieron soltarse del cohete que acabó con éxito en una plataforma del atlántico. Ya en la Estación Espacial Internacional les esperan con los brazos abiertos Kate Rubins y los rusos Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov que ya disfrutan de las instalaciones desde hace un mes.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe