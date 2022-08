La carta que mandan en nombre de la Guardia Civil y es un intento de estafa

"Soy María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil y responsable de la cooperación policial internacional. A raíz de una incautación cibernética en colaboración con el Centro Nacional de Análisis de Pornografía Infantil e Imágenes Cibernéticas (CNAIP) de la República Francesa, así como con el servicio de análisis de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), me pongo en contacto con usted para informarle de que es objeto de varios procedimientos judiciales en vigor, entre ellos Pornografía infantil, sitios web pornografícos, ciberpornografía, pedofilia, exhibicionismo".

Así arranca la carta que están recibiendo muchos usuarios a través de sus correos electrónicos y que únicamente pretende estafarles, según ha denunciado la Guardia Civil a través de sus redes sociales.

⚠#ALERTAContinúa la campaña de mails suplantándonos (¿cuántos errores eres capaz de descubrir en el texto? 🧐🧐🧐) con el objetivo de extorsionar a quien conteste y continuar con la #estafa#NoPiques Si has recibido el mail elimina ➕👇https://t.co/rIP0D9Pimr pic.twitter.com/U19OMEYiEW — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 30, 2022

Aunque algunos de los datos que envían en la carta podrían resultar creíbles y la presentación de la misma invita a darle verosimilitud existen ciertos detalles que demuestran claramente que estamos ante un caso de phishing y sextorsión.

El remitente le apremia a responder al correo en un plazo de 72 horas para exponer sus alegaciones ante esas supuestas acusaciones, avisando de que en caso de no hacerlo podría enviar el informe a Dolores Delgado, 'Fiscal General del Estado' (cargo que ya no ocupa), y a los medios de comunicación, algo que podría dañar su imagen en una sociedad marcada por la imagen y la información como la actual. Remata el aviso esta 'carta oficial' con un, cuanto menos sospechoso, "estáis avisados".

Cómo evitar las estafas cibernéticas

Tal y como explican desde la Oficina de Seguridad del Internauta, el objetivo no es otro que extorsionar a las víctimas para que contesten al correo recibido y continuar con el fraude. Para evitarlo lo primero que hay que hacer es eliminar este correo y no dar ni muestras de señal de haberlo recibido, respondiendo en cualquier término.

Las recomendaciones generales desde el OSI para evitar este tipo de fraudes pasan por no abrir y eliminar correos que no hayamos solicitado o sean de desconocidos; no enviar información ni datos personales ni de tus contactos y revisar cada cierto tiempo la información que circula sobre ti en Internet.