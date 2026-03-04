Mar Gómez, meteoróloga: "Una masa de aire del Sáhara trae calima y polvo en suspensión a la península"

La calima vuelve a marcar el tiempo en Andalucía este miércoles 4 de marzo. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, se mantiene la previsión de depósitos de barro ante la intensa capa de polvo sahariano, impolsada por la borrasca Regina, que dejará además lluvias localmente fuertes en el entorno del Estrecho y el mar de Alborán. Esta situación se extiende al resto del país y mantendrá durante los próximos días un ambiente turbio, con un empeoramiento puntual de la calidad del aire en algunas zonas.

"¿Ves el cielo amarillento y opaco? Es polvo en suspensión que llega directamente desde el Sáhara", afirma la meteoróloga Mar Gómez en su perfil divulgativo de Instagram (@margomezh). "La localización de la borrasca Regina al suroeste de la península y su giro antihorario impulsa con sus vientos la calima", que se irá intensificando conforme avance la semana. Durante la pasada jornada, se registraron episodios puntuales en Málaga o Huelva, y se espera que continúe en la región andaluza este 4 de marzo, con tendencia a disminuir hacia la tarde, según la Aemet.

Lluvias de barro: una capa de polvo sahariano llega a España

"Las concentraciones van a ser bastante intensas en la mayor parte del país", prosigue Mar Gómez. "El miércoles, la calima seguirá circulando por el ambiente, manteniendo una elevada presencia de polvo en suspensión; sobre todo, en zonas del norte de España y las islas Baleares". De acuerdo con sus previsiones, esta situación llegará también a las islas Canarias, con especial intensidad en Lanzarote y Fuerteventura. Por otro lado, cabe la posibilidad de que se produzcan depósitos de barro.

"Durante estos episodios de calima, millones de partículas minerales procedentes del desierto del Sáhara viajan por la atmósfera a varios kilómetros de altura", explica. "Son granos muy finos de arena y arcillas ricas en óxidos de hierro, responsables de ese color rojizo tan característico". Entonces, "cuando llega un frente o se forman nubes con precipitaciones, las gotas de lluvia atrapan ese polvo mientras caen. Al llegar al suelo, el agua ya no es transparente. Arrastra las partículas y deja manchas de color marrón rojizo o anaranjado sobre coches, calles, terrazas y ventanas. Por eso se las conoce como lluvias de barro".

¿Cómo será el epiosdio de calima en Andalucía?

La borrasca Regina ha puesto bajo aviso amarillo por lluvias a diferentes provincias de Andalucía este miércoles 4 de marzo. Esta situación afecta especialmente a la zona norte (Sevilla y Córdoba), este (Jaén, Granada y Almería) y la vertiente mediterránea, desde el área del Estrecho hasta la costa granadina. Según la Aemet, se esperan intensas rachas de viento en el litoral almeriense, chubascos localmente fuertes y tormentosos, y un notable descenso de las temperaturas máximas.

En cuanto al polvo en suspensión, existe la probabilidad de que se produzcan depósitos de barro, que tenderán a disminuir su concentración a lo largo de la tarde. De momento, las previsiones para los próximos días no apuntan a nuevos episodios significativos, aunque habrá que permanecer atentos a la evolución meteorológica, ya que los pronósticos pueden variar en función del desplazamiento de la borrasca y la concentración de polvo en la atmósfera.