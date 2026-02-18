Médicos y científicos inspiran confianza; 'influencers' y políticos no, según una encuesta

Los médicos y los científicos son los grupos profesionales que inspiran más confianza entre los ciudadanos, sobre todo los que trabajan en hospitales o en instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y en el lado opuesto -como los que menos confianza ofrecen- están los influencers y los políticos.

Por detrás de médicos y de científicos, con un nivel de confianza muy alto también, están los ingenieros, los maestros, los profesores universitarios, los policías, los militares o los jueces; en el nivel intermedio de la tabla están los ecologistas, los deportistas profesionales, los artistas, los funcionarios y los periodistas; y suspenden, además de los influencers y de los políticos, los religiosos.

Los datos se ponen de manifiesto en una nueva entrega del Estudio sobre Cultura Científica en España, que realiza la Fundación BBVA a partir de los datos que recopila en una encuesta telefónica entre 4.000 personas mayores de edad y que se ha dado a conocer este miércoles.

El trabajo concede a la comunidad médica una nota media de 8,4 (sobre 10) y a la científica un 8,3, y concluye que los científicos son percibidos como profesionales competentes por el 94% de la población, que actúan de manera ética (el 86%) y que tienen en cuenta los intereses de la sociedad (el 74%).

Entre los resultados que arroja este estudio estadístico destaca también como el tipo de institución en el que desempeñan su labor los científicos modula la confianza que transmiten a la sociedad; los niveles más altos corresponden a quienes trabajan en hospitales (con una nota de 8,5 sobre 10), seguidos por los que desarrollan su actividad en la universidad o en el CSIC (7,8 y 7,6, respectivamente).

Con niveles de confianza altos, pero más moderados, se sitúan los científicos que trabajan en organizaciones ecologistas y en empresas privadas, y la imagen de los investigadores está asociada mayoritariamente con cualidades positivas, como la inteligencia, la curiosidad, la creatividad o la racionalidad, mientras que sólo una parte minoritaria les asocia con estereotipos negativos o propios de personas despistadas, prepotentes o peligrosas.

Los españoles consideran que graduarse en una carrera científica es muy difícil y que trabajar como científico exige un esfuerzo superior que la mayor parte de las profesiones, pero como contrapartida perciben esta actividad como un trabajo muy prestigioso, aunque están divididos respecto a si ofrece salarios atractivos.

La que se ha dado a conocer este miércoles es la tercera y última parte del Estudio sobre Cultura Científica que elabora periódicamente la Fundación BBVA, centrado en esta ocasión en la confianza en la ciencia, y la fundación ha subrayado en una nota de prensa la importancia de que los ciudadanos estén familiarizados con la ciencia y tengan confianza en sus profesionales y de que los ciudadanos dispongan de herramientas robustas para la toma de decisiones individuales en numerosos dominios, como la alimentación o la salud.