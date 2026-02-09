El mensaje de Bad Bunny a los empleados de Zara tras diseñar su camiseta para la Superbowl: "Este show también fue de ustedes"

Bad Bunny se convirtió este domingo en el protagonista del primer intermedio íntegramente en español en la historia de la Superbowl. A lo largo de 13 minutos, más de 300 millones de personas en todo el mundo asistieron al espectáculo del artista puertorriqueño, una oda a la cultura hispana en un momento marcado por la tensión migratoria y las políticas del ICE en Estados Unidos. Pero más allá de esta declaración de intenciones, el vestuario del cantante ha sido otra de las aristas de la actuación que ha traído cola en las últimas horas.

Benito ha apostado por un 'total look' de Zara, la firma de moda española por antonomasia. El puertorriqueño lució un outift similar a las equipaciones de fútbol americano, entero de blanco, con una camiseta personalizada. Horas después de su show en California, los empleados de la central de Inditex en Arteixo (A Coruña) se han encontrado este lunes en su puesto de trabajo con una camiseta idéntica, junto a una nota del artista.

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", escribía el cantante. La prenda en cuestión es una camiseta beige de manga corta con el número 64 a la espalda. Más allá de este detalle, son muchos los que no han pasado por alto la fecha de la etiqueta: 02.08.2026. ¿Qué pasará el 2 de agosto de 2026? Por el momento Inditex no ha hecho aclaraciones al respecto.

Así es el 'total look' diseñado por Zara para Bad Bunny

"La camiseta de fútbol americano fue el punto de partida", afirma Zara en un comunicado, sobre el concepto de diseño del look de Bad Bunny en la Superbowl. La firma se ha inspirado en la estética de su álbum Debí tirar más fotos y en su residencia de conciertos en Puerto Rico, con una silueta de formas recortadas. Los tonos neutros obedecen a "la preferencia de Benito por centrarse en el estado de ánimo y en el estado de forma", así como el criterio de evitar cualquier sesgo hacia un equipo de fútbol concreto.

El artista completó su vestuario con pantalones chinos, camisa, corbata y zapatillas Adidas. "Inspirado en ropa deportiva, a la vez sofisticada y elegante, que refleja su sensibilidad por la sastrería; de ahí que se incluyese una camisa con cuello barco y una corbata al concepto de jersey, con pantalones adaptados a una silueta más refinada", añade de la compañía. "El look final completo, desde la elección del color hasta la silueta, es único y adaptado al lenguaje estético personal de Benito", concluye.

La firma de moda destaca que esta es la primera vez que trabajan con un artista para una actuación a gran escala. Este estilismo fue realizado por los colaboradores de Inditex Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, quienes se han trabajado en coordinación con Bad Bunny y su director creativo Janthony Oliveras. Zara también ha vestido a sus bailarines, banda y orquesta con el proósito de crear una narrativa visual cohesionada a lo largo de todo el espectáculo. Asimismo, Inditex descarta poner a la venta este outfit.

¿Qué significa el 64 de la camiseta de Bad Bunny en la Superbowl?

Son varias las teorías que han circulado por redes sociales sobre el significado de la camiseta de Bad Bunny. Una de ellas es que el número 64 refiere el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio (1964), algo que cobra aún más sentido cuando se pudo leer el apellido 'Ocasio' a la espalda de Bad Bunny. No obstante, según deslizan sus seguidores, podría tratarse asimismo de un homenaje a su tío fallecido, que lucía este número durante su etapa como jugador de fútbol americano.

Una tercera teoría tendría que ver con la propia trayectoria musical de Bad Bunny, pues su trabajo Un verano sin ti fue el primer álbum en español nominado a Álbum del Año en la 64 edición de los Grammy en 2023.