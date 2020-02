La pequeña luna que lleva tres años orbitando en torno a la Tierra

El Centro de Planetas Menores (Minor Planet Center) de la Unión Astronómica Internacional ha confirmado el hallazgo de un pequeño asteroide que lleva orbitando la Tierra durante al menos tres años. Esta miniluna, llamada por los astrónomos que la han detectado 2020 CD3, tiene entre uno y seis metros de diámetro y fue avistada por primera vez el 15 de febrero por los estadounidenses Theodore Pruyne y Kacper Wierzchos, del Catalina Sky Survey, desde el Observatorio de Mount Lemmon (Tucson, Arizona).

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl