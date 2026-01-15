Muere un joven de 18 años en Manacor al derrumbarse el techo de su habitación

Un joven de 18 años ha perdido la vida este jueves en Manacor (Mallorca) tras quedar atrapado bajo los escombros del techo de la habitación donde dormía, según ha confirmado el SAMU 061. El derrumbe también ha afectado a su hermano de 12 años, que ha resultado herido en el incidente.

El suceso se ha registrado en torno a las 5.12 horas de la madrugada de este jueves, en la calle Sant Francesc de la localidad mallorquina, cuando los servicios de emergencias recibieron la alerta por el hundimiento en un edificio. Según han detallado los Bomberos de Mallorca, el desmoronamiento del forjado de una habitación del inmueble —de planta baja más dos plantas— provocó que la cubierta plana superior cayera sobre el piso inferior, afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.

Los dos hermanos dormían en el momento del derrumbe y quedaron sepultados bajo los escombros. Cuando los equipos de rescate lograron extraer al mayor, de 18 años, ya había fallecido en el lugar de los hechos. El menor, por su parte, fue atendido in situ y trasladado a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE) en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron los parques de bomberos de Manacor y Llucmajor, con la participación del sargento y dos técnicos especializados. Además, el SAMU 061 activó otra ambulancia SVA y una de Soporte Vital Básico (SVB) para atender la emergencia.