Muere un niño de dos años al que trasplantaron un corazón "quemado": seis médicos están siendo investigados por homicidio

Doménico, un niño de dos años y medio de Nápoles al que le trasplantaron un corazón dañado por hielo seco, ha fallecido este sábado a las 9:20 horas. El anuncio lo realizó Francesco Petruzzi, abogado de la familia, seguido de inmediato por un comunicado oficial del hospital Monaldi. El pequeño sufrió una parada cardiorrespiratoria sobre las 5:30 de la madrugada, después de que el viernes se acordara iniciar cuidados paliativos.

Los padres del menor, Patrizia y Antonio, fueron avisados de urgencia y acudieron al centro hospitalario acompañados por su representante legal. El cardenal Domenico Battaglia también se desplazó al Monaldi para administrar la extremaunción al niño. "Con profundo dolor, la Empresa Hospitalaria de los Colli comunica que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el pequeño paciente sometido a trasplante el 23 de diciembre de 2025 ha fallecido a causa de un repentino e irreversible empeoramiento de las condiciones clínicas", informó el hospital.

"La dirección, junto con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, expresa su más sentido pésame y se une con respeto y conmovida participación a la familia en este momento de inmenso dolor", añadió el comunicado oficial.

Deterioro clínico acelerado y complicaciones neurológicas

Ya el viernes, los médicos del hospital Monaldi habían confirmado que el estado del niño experimentaba "un rápido y progresivo empeoramiento". Esta situación hacía prever que, pese al inicio de los cuidados paliativos, el desenlace podría producirse en un plazo breve. El grave cuadro clínico de Doménico se complicó aún más por una hemorragia cerebral que le provocó importantes daños neurológicos. Además, el menor no logró despertar del coma farmacológico inducido.

Corazón dañado

Doménico nació con miocardiopatía dilatada, una patología que debilita el músculo del corazón e impide que bombee la sangre con normalidad. Después de meses de angustiosa espera, la familia recibió justo antes de Navidad la noticia de que había un órgano compatible disponible.

La intervención se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre en el Hospital Monaldi. El niño ingresó al quirófano consciente, pero nunca volvió a despertar. Los especialistas comunicaron a sus padres, Patrizia Mercolino y Antonio Mercolino, que el corazón “no arrancaba ni lograba bombear sangre”, según informó el diario Il Corriere della Sera. “Jamás habríamos imaginado lo que había ocurrido con el hielo”, declaró la madre. “Ahora sabemos que a nuestro hijo le implantaron un corazón que no funcionaba”.

El abogado de la familia señaló que el procedimiento correcto exige comprobar primero el órgano donado antes de retirar el enfermo, algo que —según afirmó— no se hizo. El corazón había sido trasladado desde Bolzano en un contenedor con hielo seco, lo que habría causado daños irreparables antes de la cirugía.

Tras la operación, Doménico quedó en coma inducido. Con el paso de los días, su situación empeoró gravemente: aparecieron fallos progresivos en riñones, hígado y pulmones, además de una hemorragia cerebral de la que nunca logró recuperarse.

Investigación judicial a seis médicos

Con la muerte de Doménico, podría agravarse la situación de los seis sanitarios investigados por la Fiscalía de Nápoles. Los profesionales, que hasta ahora enfrentaban una imputación por lesiones culposas, podrían ser acusados ahora de homicidio culposo. Los magistrados tienen previsto custodiar el cuerpo del menor para realizar la autopsia correspondiente.

Los carabineros del NAS de Nápoles ya se encuentran en el hospital, donde el niño permanecía con vida únicamente gracias a la máquina ECMO. La atención de los investigadores también se centra en la actuación de los equipos médicos del hospital San Maurizio de Bolzano, donde se extrajo el corazón del donante. El punto fundamental continúa siendo aclarar quién y por qué utilizó hielo seco, causando daños irreversibles al órgano destinado al trasplante.