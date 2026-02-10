La muerte de Kurt Cobain fue "un homicidio", según una nueva investigación

La muerte de Kurt Cobain está bajo un renovado escrutinio forense tres décadas después de que el líder de Nirvana falleciera el 5 de abril de 1994 a los 27 años. Un equipo privado de científicos forenses ha concluido que el fallecimiento pudo ser un homicidio y no el suicidio que dictaminó el forense del condado de King tras hallar su cuerpo con una herida de escopeta en su domicilio de Seattle, según ha compartido el medio inglés Daily Mail.

La investigadora independiente Michelle Wilkins ha revelado que Brian Burnett, especialista forense con décadas de experiencia, concluyó tras apenas tres días de análisis: "Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto". El equipo presentó un artículo revisado por pares con diez puntos de evidencia que sugieren que Cobain fue confrontado por uno o más agresores que le forzaron una sobredosis de heroína para incapacitarle antes de dispararle en la cabeza.

Según Wilkins, la escena presenta inconsistencias que apuntan a una puesta en escena más que a un suicidio. "Para mí, parece que alguien montó una película y quería que estuvieras absolutamente seguro de que fue un suicidio", ha declarado la investigadora, señalando que el recibo de la escopeta y las municiones se encontraban en los bolsillos del músico, con las balas alineadas a sus pies.

Hallazgos médicos incompatibles con una muerte instantánea

La autopsia de Cobain describió fluido en los pulmones, sangrado ocular y daños en el cerebro y el hígado. Estos hallazgos resultan inusuales en una muerte instantánea por arma de fuego pero son comunes en fallecimientos por sobredosis de heroína, que provocan respiración lenta y bajo flujo sanguíneo. "Hay cosas en la autopsia que indican que esta persona no murió muy rápidamente de un disparo de escopeta", explicó Wilkins. "La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No sucede en una muerte por escopeta".

La policía señaló en su momento que Cobain se inyectó diez veces la cantidad normal que incluso un consumidor habitual de heroína habría utilizado. El informe forense destaca que el kit de heroína, encontrado a varios metros de distancia, contenía jeringas tapadas, bastoncillos de algodón y piezas de heroína negra de tamaño aproximadamente igual. "Se supone que debemos creer que tapó las agujas y puso todo en orden después de inyectarse tres veces, porque eso es lo que hace alguien mientras está muriendo", cuestionó Wilkins.

La carta de Kurt Cobain, bajo sospecha

La presunta nota de suicidio también fue sometida a escrutinio. "La parte superior de la nota está escrita por Kurt", afirmó Wilkins. "No hay nada sobre suicidio en eso. Básicamente es solo él hablando sobre dejar la banda". La investigadora añadió que las cuatro líneas finales presentan diferencias evidentes: "Si incluso miras la nota, puedes ver que las últimas cuatro líneas están escritas de manera diferente... el texto es un poco diferente. Es más grande, se ve más garabateado".

Solicitud de reapertura del caso rechazada

La Oficina del Forense del Condado de King ha declarado al Daily Mail que está abierta a revisar sus conclusiones si surgen nuevas pruebas, pero que no han visto nada hasta la fecha que justifique la reapertura del caso. El portavoz señaló: "La oficina trabajó con la agencia policial local, realizó una autopsia completa y siguió todos sus procedimientos para llegar a la determinación de la manera de muerte como suicidio".

Wilkins ha enfatizado que el equipo no busca arrestos inmediatos sino transparencia y un reexamen de las pruebas. "No estábamos diciendo, arrestad a gente mañana", explicó. "Estábamos diciendo, tenéis esta... la evidencia adicional que nosotros no tenemos". Las solicitudes para reabrir el caso han sido rechazadas. "Ambos respondieron con 'No'", señaló Wilkins. "Como si ni siquiera fueran a mirar nuestra evidencia".