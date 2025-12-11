La OCDE alerta del riesgo de escasez de médicos en España por la inminente jubilación de muchos

Con una esperanza de vida de las más altas de la Unión Europea y un gasto sanitario muy por debajo de la media de los 27, el sistema sanitario español afronta retos como la inminente escasez de médicos a causa de una ola de jubilaciones en una plantilla muy envejecida, indica este jueves la OCDE.

El 43% de los doctores tiene más de 55 años, la distribución geográfica de los mismos es desigual y en algunas especialidades, como médicos de familia, geriatría, psiquiatría o radiología, se prevén déficits de personal, se desprende del perfil sanitario de España publicado por la organización junto con el de los otros miembros de la Unión Europea.

El número de facultativos, médicos y enfermeras, ha crecido en los últimos años, para situarse en 4,4 por cada mil habitantes, una décima por encima de la media de la Unión Europea, con un 22% de médicos de familia, frente al 19% de los 27.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también admitió que el número de estudiantes de Medicina se ha incrementado en los últimos años "para responder a las necesidades de reemplazo y a la creciente demanda", gracias a la bajada de notas de ingreso en esas carreras.

El informe dibuja un país con una de las esperanzas de vida más altas de la Unión Europea, 84 años, 2,3 por encima de la media y sólo superada por Italia y Suecia, aunque señala que "aunque las mujeres viven más que los hombres" su esperanza de vida saludable a los 65 años es inferior, al existir una mayor proporción de mujeres con enfermedades crónicas y discapacidades tras esa edad.

España ha puesto en marcha políticas y estrategias destinadas a reducir la mortalidad evitable, como las campañas contra los accidentes de tráfico, el impuesto sobre bebidas azucaradas o el etiquetado saludable de los alimentos, junto a políticas sanitarias destinadas a reducir los factores de riesgo.

Entre estas últimas la OCDE destaca la estrategia de salud cardiovascular lanzada en 2022 que promueve estilos de vida saludables para prevenir la obesidad, la hipertensión arterial, el colesterol, el tabaquismo o la mala alimentación, además de fomentar el ejercicio físico, a lo que se suma una estrategia de detención temprana y tratamiento de estas enfermedades.

Si bien la tasa de cribados de cáncer de mama está por encima de la media de la Unión Europea, el estudio señala que los de cáncer colorrectal siguen siendo baja, del 43% en 2023.

España destinó un quinto menos de la media europea a gasto sanitario por habitante en 2023, con un 9,2% del PIB dedicado a esta partida, frente al 10% de la UE, aunque el gasto de los pacientes en este aspecto fue del 21%, frente al 16% de media, una diferencia que se explica por el no reembolso de la mayor parte de la atención dental y por los productos farmacéuticos.

El gasto público por habitante se incrementó de forma importante durante la pandemia antes de comenzar a disminuir en 2022, pero a diferencia de otros países, donde siguió bajando, España lo subió a partir de 2023 situándolo por encima de lo proyectado antes del Covid.

Otro punto que señala el informe es que el número de camas hospitalarias por habitante está por debajo de la media, 3 en España frente a las 5,3 de la UE, y el porcentaje de pacientes que esperan más de tres meses para una cirugía "aumentó considerablemente".

El estudio pone de manifiesto que el gasto farmacéutico aumentó un 5% en 2022, pero se mantiene un 7% por debajo de la media de la Unión Europea en gasto por persona, que fue de 472 euros.

Aunque asegura que las acciones gubernamentales introducidas desde 2000 para controlar las recetas y revisar las tasas de reembolso permitieron ahorrar 139 millones de euros el año pasado, advirtió del excesivo uso de antibióticos, por encima de la media, tras haberse disparado después de la pandemia.