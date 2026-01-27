La odisea de un paciente con cáncer en Melilla: "O tienes contactos o dinero, o te mueres"

Javier García Angosto es un periodista melillense de 38 años. Acostumbrado a situarse detrás de las cámaras y el micrófono, hoy es el protagonista de la noticia por la odisea que ha vivido por un cáncer y varias supuestas negligencias médicas que han empezado a provocar una reacción ciudadana en cascada en Melilla. "El drama de Melilla es que, o tienes contactos o dinero, o potencialmente te mueres". De esta forma resume su caso en una entrevista con EFE apenas unos días después de haberlo dado a conocer en una carta pública en el periódico con la que pretendía pedir a sus paisanos que no tengan paciencia ante una sanidad pública que "no funciona bien". Lo dice con conocimiento de causa, pues no solo ha sufrido una espera de varios meses para ser atendido tras observar sangre en las heces el pasado verano, sino también una perforación del intestino cuando le intentaron extirpar el pólipo detectado en la colonoscopia y una demora de semanas para comunicarle que tenía cáncer.

"Adenocarcinoma con invasión de la pared muscular del intestino" se podía leer en la biopsia que le hicieron y que, pese a estar firmada el 23 de diciembre, Javier García Angosto no conoció hasta después de Reyes porque, extrañado al ver que nadie le llamaba, pidió a alguien conocido que entrara a hurtadillas en su historial clínico.

Ante la posibilidad de que hubiera ya metástasis y viendo el panorama en Melilla, decidió recurrir a la sanidad privada en Barcelona con su "biopsia robada". Seis días después, con un fin de semana de por medio y tras desembolsar miles de euros, pudo ser operado y con ello, curado. La nueva biopsia, que acaba de recibir, así lo confirma.

"Indefensión y abandono"

Por ello, solo tiene palabras de agradecimiento para el cirujano Antonio de Lacy y su equipo por su "diligencia impecable" frente a la "indefensión" y "abandono" que ha sentido en la sanidad pública melillense, dependiente del Gobierno central -como en Ceuta-, y que considera algo generalizado, pues está convencido de que el suyo no es un caso aislado. Lo cree así porque una doctora le confesó "el caos" en el que quedó sumida la gestión sanitaria al juntarse las navidades con el traslado del antiguo hospital al nuevo, donde "quedó un solo médico digestivo que corría, literalmente, como pollo sin cabeza, y una única enfermera encargada de las biopsias, que acumula dos meses de retraso".

"Intentó justificarlo diciendo que hacen lo que pueden y que incluso muchos de los trabajadores se llevan el trabajo a casa para intentar adelantar. Entonces te preguntas en qué manos estamos. Nos van a matar. ¿Cuántas biopsias como la mía hay ahora mismo esperando en un cajón a que alguien tenga tiempo de mirarlas?", pregunta. De ahí que este melillense, que va a recurrir a la vía judicial, decidiera desnudar su intimidad para pedir al resto que no espere "ni un minuto" porque "en el cáncer el tiempo es oro" y "los retrasos pueden suponer la muerte de personas o que tengan que sufrir tratamientos horribles durante meses o años".

Reclamar más medios, en definitiva, pues "no hay imposibilidad técnica" para obtener un diagnóstico rápido en un caso como el suyo, por el que nadie le ha pedido disculpas ni ningún responsable público se ha puesto en contacto con él. "Me crucé con la delegada del Gobierno e hizo como si no existiera. Le da completamente igual", lamenta. Pero su carta pública sí ha generado una gran reacción en Melilla, donde muchos le han contado sus casos, situaciones similares a la suya, por puro desahogo: "Esto no es algo que me afecte a mí o a dos o tres personas. La sanidad pública es algo que debería ser universal y si esto va mal, nos va mal a todos. Nos va la vida en que esto funcione bien".