La OMS considera "bajo" el riesgo de expansión del letal virus Nipah tras la alerta en la India

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, tras la confirmación de dos casos en el estado de Bengala Occidental y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias.

"La India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados", señaló en respuesta a Efe un portavoz de la agencia sanitaria, quien añadió que la OMS ha estado en contacto con las autoridades indias locales y nacionales en materia de salud para llevar a cabo una evaluación de riesgos y prestar apoyo técnico.

La fuente de la OMS agregó que por ahora no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos (otras vías de contagio habituales son a través de animales tales como murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados).

La infección por el virus Nipah provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 y el 75%.

Según recordó la OMS, los dos casos confirmados son enfermeros (un hombre y una mujer, ambos de 25 años) de un hospital privado de la localidad de Barasat, a unos 20 kilómetros al norte de Calcuta, quienes comenzaron a mostrar síntomas en la primera semana de diciembre y fueron aislados a principios de enero.

El Instituto Nacional de Virología de la India confirmó que se trataba de casos del virus Nipah el 13 de enero, y éstos fueron reportados a la OMS en la noche de este lunes 26 de enero, indicó el portavoz de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

La confirmación de los dos casos ha obligado a poner bajo vigilancia a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados.

Además, el Ministerio de Salud indio ha instado a reforzar la seguridad en los hospitales de la zona afectada, imponiendo el uso de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico ante el temor a la transmisión de humano a humano.

La India registró sus primeros brotes en humanos también en Bengala Occidental (este del país) en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado meridional de Kerala, donde el más reciente brote, en julio de 2025, causó tres infectados y dos fallecidos.

El temor a la propagación del virus se ha extendido por Asia, llevando a territorios como Tailandia, Nepal o Hong Kong a activar puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos, con medidas como controles de temperatura y formularios de declaración de salud.